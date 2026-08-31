Aggredisce due giovani a calci, pugni e manganellate nel centro di Verbania: denunciato un 43enne
Aggressione in strada il 20 agosto nel centro cittadino. I Carabinieri hanno sequestrato il manganello telescopico usato contro due giovani
I Carabinieri della Stazione di Verbania hanno denunciato in stato di libertà un 43enne per i reati di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo è ritenuto il presunto responsabile di una violenta aggressione avvenuta la sera dello scorso 20 agosto nel centro cittadino.
L’intervento dei militari è scattato a seguito delle chiamate giunte al numero unico di emergenza per una lite in strada. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’indagato avrebbe aggredito per futili motivi e vecchi dissidi privati due giovani del posto a lui noti, colpendoli con calci, pugni e con un manganello telescopico estendibile. Prima di darsi alla fuga, l’uomo avrebbe inoltre minacciato le vittime per intimorirle ed evitare che sporgessero denuncia.
I Carabinieri hanno rintracciato il 43enne poco dopo presso la sua abitazione e hanno recuperato e sequestrato l’arma impropria utilizzata durante l’aggressione. I due ragazzi si sono successivamente rivolti al pronto soccorso dell’Ospedale Castelli di Verbania per ricevere le medicazioni necessarie.
Dall’inizio dell’anno le pattuglie del Comando Provinciale di Verbania sono già intervenute in 200 occasioni per sedare liti e controversie private sul territorio. Gli inquirenti ricordano che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.
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