Giorgetti alla Schiranna tra le medaglie di casa: “Qui i mondiali di canottaggio? Sarebbe un sogno, Varese ci deve provare”

Sul suo lago, in una mattinata di medaglie targate Varese. Giancarlo Giorgetti è arrivato alla Schiranna per assistere alle gare dei Campionati europei assoluti di canottaggio e paracanottaggio, in programma sul lago di Varese da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, e ha trovato ad accoglierlo due podi conquistati da atleti cresciuti sulle sponde di casa.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha letto la giornata come una doppia conferma: quella dell’impianto e quella del movimento. «È una grande soddisfazione vedere il lago che è visto da tutti gli atleti a livello internazionale, dalla Federazione internazionale, come un luogo ideale per le competizioni – ha detto Giorgetti –. E anche la soddisfazione di vedere gli atleti, i nostri atleti, quelli allevati in casa, che hanno questo tipo di ribalta. Quindi è un mix, secondo me, win-win sia per il territorio sia per il canottaggio».

Una lettura che si inserisce nel filo conduttore di questi giorni alla Schiranna, dove il campo di regata varesino, 31 nazioni al via, oltre 450 atleti, le finali in diretta sulle reti Rai, viene rivendicato come il risultato di una strategia di lungo periodo sugli impianti sportivi lombardi.

Il mondiale assoluto, il tema che resta aperto

Il passaggio politicamente più significativo è arrivato sul dossier che nei giorni scorsi ha già visto esporsi amministratori locali ed esponenti federali: la candidatura di Varese a ospitare un mondiale assoluto, l’unico appuntamento che manca al palmarès organizzativo della Schiranna.

«Non ci si può, ci si deve lavorare», ha risposto il ministro. «Hanno risposto in tanti, rispondo anch’io: sarebbe veramente bellissimo, sarebbe un sogno ospitare qua i mondiali».

Poi il richiamo ai precedenti, con il tono di chi certi percorsi li ha già visti arrivare in fondo: «Devo dire che sono anche abbastanza abituato. Personalmente avevamo il sogno di ospitare i mondiali di ciclismo, avevamo il sogno di ospitare le Olimpiadi qui in Lombardia. Ci siamo riusciti. Abbiamo il sogno di ospitare i mondiali di canottaggio a Varese».

Il riferimento è ai due obiettivi già centrati dal territorio e dalla regione: i mondiali di ciclismo su strada assegnati a Varese nel 2008 e i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Il terzo, per ora, resta un sogno dichiarato. Ma con l’aggiunta, non irrilevante, viste dalla Schiranna, di un ministro che dice che sul dossier non si può soltanto lavorare: si deve.