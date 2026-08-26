Giornata mondiale del cane, Annalisa e i suoi sei amici a quattro zampe: «Ci hanno cambiato la vita»

Ci sono alcune scelte che cambiano la vita, a convincere Annalisa e la sua famiglia a fare il grande passo è stata la convivenza con tanti amici a quattro zampe. Sei cani adottati nel giro di quindici anni, che hanno portato i loro umani non solo a lasciare la loro vita in città per trasferirsi in mezzo alla natura, ma anche a impegnarsi nel volontariato all’interno dell’associazione che aveva permesso agli animali di arrivare in Italia.

Galleria fotografica Gli amici a quattro zampe di Annalisa, «Scelte che cambiano la vita» 4 di 5

Quella di Annalisa e della sua grande famiglia è una storia di cambiamenti ed è solo una delle tante che i lettori di VareseNews hanno inviato alla nostra testata in occasione della Giornata mondiale del cane. Raccontaci la tua – compila il modulo

Qual è il nome del tuo cane (o i nomi se ne hai più di uno)? Di che razza è/sono?

Tiffany, Bribon, Mia, Mabel, Rayo, Delia (Zamorana ed Espartaco non sono più fisicamente con noi, ma ci sono ancora nel cuore). Tiffany è una mix pinscher. Bribon, Rayo e Delia sono galgo. Mia é una greyhound. Mabel è una lurcher.

Quando vi siete incontrati per la prima volta? Come è diventato parte della tua famiglia?

Tiffany è arrivata nel 2011, Bribon nel 2016, Mia nel 2019, Mabel nel 2020, Rayo nel 2021, Delia nel 2026. Tutti loro sono stati adottati. A parte Tiffany, piccola meticcia proveniente dalla Sardegna, gli altri sono levrieri salvati dallo sfruttamento per la caccia o le corse e provenienti da Spagna, Irlanda e Cina.

In che modo la presenza del tuo cane ha cambiato le tue abitudini quotidiane o il tuo stile di vita?

La loro presenza ci ha profondamente connessi con la natura, ci ha portati ad apprezzare il silenzio del bosco e l’alternarsi delle stagioni, al punto che ci siamo trasferiti in un luogo di pace, lontano dal caos. Grazie a loro é nato il nostro impegno con l’associazione che li ha portati in Italia e con cui collaboriamo da dieci anni ormai. Sono anche diventata educatrice cinofila.

Qual è la qualità o il “superpotere” del tuo cane che ti sorprende ogni giorno?

Ognuno di loro ha dei superpoteri, insieme siamo invincibili! Sono sensibili, empatici, intelligenti, affettuosi, amano la vita in ogni suo singolo aspetto.

Qual è il suo gioco preferito o la cosa che lo rende più felice in assoluto?

Le passeggiate in natura e i momenti di libertà.

Qual è il vostro luogo del cuore in provincia di Varese (un parco, un sentiero, un lago) dove amate passeggiare insieme?

Il “nostro” bosco, quello dietro casa, che conosciamo ed è familiare, eppure sempre in trasformazione.

Secondo te, c’è qualcosa che manca nel territorio dove vivi per chi ha un cane (servizi, spazi dedicati…)? Cosa si potrebbe fare per migliorare?

Non saprei, non frequentiamo le aree cani, ma immagino che spazi ampi e sicuri, progettati a misura di cane, siano un valore aggiunto per molti proprietari.

Qual è stata l’avventura più bella che hai vissuto insieme al tuo cane?

Con loro abbiamo viaggiato e condiviso luoghi ed esperienze, dalle montagne italiane alle campagne francesi dove ho lasciato il cuore e abbiamo collezionato ricordi indimenticabili.

C’è stato un momento particolarmente difficile durante la vostra vita insieme? Come siete riusciti a superarlo?

Essendo tutti cani rescue non è sempre stato facile con loro, soprattutto con alcuni, ma ci siamo fatti aiutare da professionisti lavorando sulla relazione e instaurando un rapporto di fiducia e di reciproco rispetto. Il momento più difficile, ad oggi, è stato dover salutare Zamorana ed Espartaco, due amici speciali che mancano ogni giorno a tutti noi.

Se il tuo cane potesse parlare per un minuto, cosa pensi che ti direbbe?

Spero che possano dirmi che questa vita, sicuramente imperfetta, gli ha regalato comunque dei momenti di autentica felicità nel rispetto della loro natura.