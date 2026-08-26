Giornata mondiale del cane: come Michele e la sua cagnolina sorda Nora superano ogni ostacolo, “I limiti sono nella testa dei padroni”

Un incontro notato per caso su Facebook, una corsa a Bologna per prenderla e una scoperta improvvisa pochi mesi dopo: la totale sordità del cucciolo. È inizia così, nel 2016, la storia tra Michele e la sua Jack Russell Nora.

La diagnosi iniziale ha colto la famiglia di sorpresa, trattandosi del loro primo cane. L’incertezza su come gestire la disabilità ha lasciato presto il posto a una nuova consapevolezza grazie all’aiuto di uno specialista.

Quella di Michele e Nora è solo una delle tante storie che i nostri lettori hanno inviato a VareseNews in occasione della Giornata mondiale del cane. Raccontaci la tua – compila il modulo

Qual è il nome del tuo cane (o i nomi se ne hai più di uno)? Di che razza è/sono?

Nora / Jack Russel

Quando vi siete incontrati per la prima volta? Come è diventato parte della tua famiglia?

Nel 2016 è stata presa in un allevamento di Bologna dopo essere stata “notata” per la sua dolcezza sul profilo Facebook dell’allevamento. Ci venne venduta al suo terzo mese con tanto di pedigree e in ottimo stato di salute, dopo qualche mese scoprimmo che era completamente sorda rimanemmo spiazzati in quanto per noi era il primo cane e andammo in ansia per come potevamo educare un cane con questa disabilità.

Dopo un piccolo periodo di ricerca ci affidammo ad un educatore di animali disabili che ci illuminò fin dalla prima lezione facendoci capire che «i limiti sono nella testa dei padroni…» da lì cambiò tutto. Il percorso educativo divenne in discesa (ovviamente con le necessarie accortezze che questo tipo di disabilità richiede) e con amore e pazienza capii che se dovesse mai ricapitare questa volta adotterei di proposito un cane sordo.

In che modo la presenza del tuo cane ha cambiato le tue abitudini quotidiane o il tuo stile di vita?

da 10 anni ogni carezza e sguardo sono contatti pieni di energia e amore. Non conto più le serate e le giornate che ho preferito passare solo con Nora piuttosto che uscire per i fatti miei.

Qual è la qualità o il “superpotere” del tuo cane che ti sorprende ogni giorno?

il suo superpotere è “SENTIRE” nonostante sia sorda dalla nascita. Il cane non ha bisogno di parole e io l ho capito con lei, è avanti anni luce, mi anticipa ogni movimento, mi legge nel pensiero, ci siamo abituati a capirci con lo sguardo e con i gesti ma il merito principale è suo, noi ci abbiamo messo solo l’amore e la pazienza.

Qual è il suo gioco preferito o la cosa che lo rende più felice in assoluto?

il tira e molla è il suo gioco preferito dove deve vincere… e credo che avere qualcuno sempre vicino la renda più felice in assoluto.

Qual è il vostro luogo del cuore in provincia di Varese (un parco, un sentiero, un lago) dove amate passeggiare insieme?

Bosco della Marinona ad Arcisate, lì con lei il tempo si ferma.

Secondo te, c’è qualcosa che manca nel territorio dove vivi per chi ha un cane (servizi, spazi dedicati…)? Cosa si potrebbe fare per migliorare?

Varese da questo punto di vista mi sembra piuttosto attrezzata.

Qual è stata l’avventura più bella che hai vissuto insieme al tuo cane?

Un’estate in Veneto per due settimane ci siamo trovati “circondati” da topini in una casa di montagna. Lei per tutta la vacanza si è adoperata con piacere nello stanarli e tenerli a bada per la nostra gioia. Quando si dice unire l’utile al dilettevole.

C’è stato un momento particolarmente difficile durante la vostra vita insieme? Come siete riusciti a superarlo?

Si quando con la mia ex compagna ci siamo lasciati, quindi tutte le abitudini che fino a quel momento erano la routine sono state stravolte. Per fortuna civilmente ci siamo accordati e facciamo a turno per tenere Nora.

Se il tuo cane potesse parlare per un minuto, cosa pensi che ti direbbe?

Molla quel cellulare e vieni a giocare con me!