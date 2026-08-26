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Giornata Mondiale del Cane, dal Canile di Varese l’invito: “Non esiste il cane perfetto, ma quello giusto”

In occasione del 26 agosto, la sezione cittadina della LNDC Animal Protection presenta le storie di quattro ospiti in cerca di casa e promuove l'opportunità delle adozioni a distanza

Generico 24 Aug 2026

In occasione della Giornata Mondiale del Cane del 26 agosto, la sezione varesina di LNDC Animal Protection torna a sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle adozioni responsabili. L’associazione ricorda come la scelta di accogliere un animale debba fondarsi sulla conoscenza reciproca e sulla valutazione del carattere e dello stile di vita, superando l’impatto di una semplice fotografia.

Tra gli ospiti del rifugio in attesa di una famiglia vi sono cani dalle caratteristiche differenti:

Piero: animale dinamico, adatto a chi pratica attività all’aria aperta e trekking.

Ramiro: socievole e orientato alle coccole, ideale sia per la vita cittadina sia per le uscite nella natura.

Jafar: giovane e curioso, necessita di una figura di riferimento che lo accompagni nel percorso di crescita.

Mirage: energica e dal carattere deciso, in cerca di un contesto idoneo a valorizzarne le potenzialità.

Per coloro che non hanno la possibilità di accogliere un animale in casa, la struttura varesina promuove la formula dell’adozione a distanza. Questa modalità consente di contribuire concretamente al mantenimento e alle cure sanitarie dei cani con tempi di permanenza più lunghi, ricevendo aggiornamenti periodici e fotografie sui loro progressi. I profili completi di tutti gli ospiti e i dettagli per avviare le pratiche d’adozione sono consultabili direttamente sul sito ufficiale del Canile di Varese.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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