Giornata mondiale del cane, la storia di Andrea e Wade: “Il suo superpotere? Riuscire sempre a tirarmi su di morale”

Un amore sbocciato a prima vista, ma anche una nuova responsabilità, che ha trasformato la vita di un giovane durante un momento importante della sua vita. Andrea racconta il rapporto speciale che lo lega al suo cane Wade. Andare a vivere da solo e doversi prendere cura di una nuova creatura ha costretto Andrea a cambiare molte abitudini, ma è stato fondamentale anche per la sua crescita.

Galleria fotografica Wade, 12 anni di affetto 4 di 5

Tra avventure vissute uno accanto all’altro e alcuni momenti complicati che hanno richiesto molto impegno per essere superati, quella di Andrea e Wade è solo una delle tante storie che i lettori hanno raccontato a VareseNews in occasione della Giornata mondiale del cane, che come ogni anno si celebra il 26 agosto. Raccontaci la tua – compila il modulo

Qual è il nome del tuo cane (o i nomi se ne hai più di uno)? Di che razza è/sono?

Wade, è un meticcio (simil segugio) che ha da pochi giorni compiuto 12 anni.

Quando vi siete incontrati per la prima volta? Come è diventato parte della tua famiglia?

Ci siamo incontrati la prima volta nel giugno 2014, lui era nato da un paio di settimane insieme ad altri 5 fratellini/sorelline. Andai con il mio vecchio compagno di squadra che mi propose in regalo uno di questi diavoletti e fu amore a prima vista. Saltò un muretto alto più di 1un metro per venirmi incontro e capii che era la compagnia e l’affetto che cercavo.

In che modo la presenza del tuo cane ha cambiato le tue abitudini quotidiane o il tuo stile di vita?

In maniera netta. Appena andai via di casa a 25 anni e abituato ad avere sempre animali intorno sin da bambino sentii subito la necessità di avere una compagnia domestica. L’inizio non fu semplice ovviamente, ma questa responsabilità fu una sensazione piacevole e un’ottimo modo per crescere come persona.

Qual è la qualità o il “superpotere” del tuo cane che ti sorprende ogni giorno?

La capacità di tirarmi sempre su di morale. Pochi e semplici gesti/dimostrazioni di affetto cambiano letteralmente la giornata.

Qual è il suo gioco preferito o la cosa che lo rende più felice in assoluto?

Giocare a nascondino in casa! E correre libero nei campi davanti casa.

Qual è il vostro luogo del cuore in provincia di Varese (un parco, un sentiero, un lago) dove amate passeggiare insieme?

Caldè, La piccola Portofino. Sono anni che andiamo sin da quando era piccolo ed è senz’altro il posto più significativo.

Secondo te, c’è qualcosa che manca nel territorio dove vivi per chi ha un cane (servizi, spazi dedicati…)? Cosa si potrebbe fare per migliorare?

Credo che Cocquio Trevisago sia il posto perfetto per chi ha un cane. Hai molti sentieri e corsi d’acqua intorno. Forse un’area cani sulla ciclabile potrebbe essere un’idea.

Qual è stata l’avventura più bella che hai vissuto insieme al tuo cane?

Un weekend lungo solo io e lui all’Argentario, in Toscana. È la terra natia di mio padre alla quale sono molto legato, visitarla con il mio migliore amico a 4 zampe è stato bellissimo (eh anche tosto perché si è camminato parecchio).

C’è stato un momento particolarmente difficile durante la vostra vita insieme? Come siete riusciti a superarlo?

Poco più di un anno fa Wade ha avuto un’esperienza poco piacevole da una dog sitter e fu in esperienza decisamente traumatica. Rimase spaventato e ho dovuto lavorare duramente per farlo tornare quello di prima.

Se il tuo cane potesse parlare per un minuto, cosa pensi che ti direbbe?

Smettila di fumare! A parte gli scherzi, mi direbbe di provare a vedere la vita attraverso gli occhi di un cane, motivandone il motivo.