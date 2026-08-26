Giornata mondiale del cane, Patrizia e Stella: «Insieme abbiamo superato le sue paure»

Una storia d’amore, pazienza e rinascita durata quasi quindici anni. È quella che lega Patrizia a Stella, una cagnolina incrociata che oggi ha circa quindici anni e mezzo, ma il cui percorso di vita insieme è iniziato con un doloroso abbandono.

In occasione della Giornata mondiale del cane, VareseNews raccoglie le storie dei legami che uniscono i nostri lettori ai propri amici a quattro zampe. Raccontaci la tua – compila il modulo

Qual è il nome del tuo cane (o i nomi se ne hai più di uno)? Di che razza è/sono?

Stella, incrocio.

Quando vi siete incontrati per la prima volta? Come è diventato parte della tua famiglia?

Ho adottato Stella quasi 15 anni fa, era stata abbandonata a cifca 7 mesi a Roma legata fuori da un bar con una “bella pettorina con i cuoricini”. Grazie all’intervento di una cara volontaria di nome Anna è stata recuperata e messa in adozione. Mi ricordo ancora come se fosse oggi il giorno dell’incontro a Roncobilaccio.

In che modo la presenza del tuo cane ha cambiato le tue abitudini quotidiane o il tuo stile di vita?

Ho sempre avuto cani compagni di vita, ma Stella è stata il primo cane con esperienza di abbandono. Con lei abbiamo dovuto capire le sue paure e quindi aiutarla ad avere fiducia nella nuova famiglia.

Qual è la qualità o il “superpotere” del tuo cane che ti sorprende ogni giorno?

Lei mi sorprende ogni giorno. Se usciamo a passeggio, è lei che decide dove andare, è dolcissima ma anche “tosta”.

Qual è il suo gioco preferito o la cosa che lo rende più felice in assoluto?

Non so perché, contrariamente ad altri altri amici cani che ho avuto, ha sempre avuto paura della palla, credo che fosse legato al suo trascorso, sembra quasi averne paura.

Qual è il vostro luogo del cuore in provincia di Varese (un parco, un sentiero, un lago) dove amate passeggiare insieme?

Parco la Fornace di Albizzate.

Secondo te, c’è qualcosa che manca nel territorio dove vivi per chi ha un cane (servizi, spazi dedicati…)? Cosa si potrebbe fare per migliorare?

Non serve nulla. Nel comune di Albizzate ci sono spazi e servizi adeguati.

Qual è stata l’avventura più bella che hai vissuto insieme al tuo cane?

Le numerose camminate in Valle D’Aosta. Che ora non ci è più possibile fare per la sua età.

C’è stato un momento particolarmente difficile durante la vostra vita insieme? Come siete riusciti a superarlo?

Fortunatamente no, Stella ha avuto e spero che abbia ancora… una via serena.

Se il tuo cane potesse parlare per un minuto, cosa pensi che ti direbbe?

Ti voglio bene.