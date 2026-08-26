È la giornata mondiale del cane: raccontaci la tua storia accanto ai tuoi amici a quattro zampe
Dalla sensibilizzazione contro l'abbandono al valore dell'adozione nei canili. VareseNews celebra questa ricorrenza raccogliendo le storie vissute dai lettori in compagnia
Nata nel 2004 negli Stati Uniti su iniziativa dell’esperta di animali e scrittrice Colleen Paige, la Giornata mondiale del cane si celebra ogni anno il 26 agosto. La data non è casuale: rievoca il giorno in cui la famiglia di Paige adottò il suo primo cane, Shep, quando lei aveva dieci anni.
L’obiettivo della ricorrenza è rendere omaggio ai fedeli compagni a quattro zampe, ricordando il contributo e il calore che donano alla vita di tante persone ogni giorno: dal supporto emotivo a casa, fino al lavoro nei reparti di soccorso e nelle terapie assistite.
Oltre a celebrare l’affetto degli animali domestici, la giornata vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali come l’adozione responsabile e il contrasto all’abbandono. Ogni anno migliaia di cani finiscono nei canili in attesa di una famiglia, mentre il fenomeno dei ricoveri aumenta specialmente nei mesi estivi.
Per festeggiare insieme questa ricorrenza, VareseNews invita tutti i lettori a condividere le immagini dei propri amici a quattro zampe e a raccontare le storie più emozionanti che hanno vissuto al loro fianco.
Clicca qui, compila il modulo e raccontaci la tua storia
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