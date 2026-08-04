Giovanni Castelli aderisce a Forza Italia: terzo ingresso tra gli amministratori del Varesotto in due mesi

Nuovo ingresso nelle fila di Forza Italia in provincia di Varese. Giovanni Castelli, già candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative a Laveno Mombello – dove alla guida della sua lista civica ha raccolto il 29,4% delle preferenze pari a 1.135 voti – ha ufficializzato la propria adesione al partito azzurro.

Si tratta del terzo innesto nell’arco di due mesi tra le amministrazioni locali del territorio: la scelta di Castelli segue infatti quelle di Roberto Puricelli nel capoluogo e di Sonia Serati a Gallarate.

La nota del coordinamento provinciale

A commentare il passaggio è il segretario provinciale del partito, Simone Longhini, che sottolinea l’espansione della struttura organizzativa nella zona nord della provincia: «Forza Italia si riconferma una forza politica credibile e attrattiva per tutti i moderati, liberali e popolari che si riconoscono nei nostri valori e si rafforza in vista degli appuntamenti che ci aspettano a partire dall’autunno. Buon lavoro a Giovanni, che con la sua esperienza e le sue competenze darà sicuramente un contributo prezioso all’azione politico-amministrativa che stiamo portando avanti sul territorio».