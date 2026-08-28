Giovanni Codato conquista un gran bronzo ai Mondiali. Quarto posto per la sorella Alice

In una giornata segnata dal maltempo (e dai rinvii) sul bacino del Bosbaan, ad Amsterdam, Giovanni Codato regala un bronzo mondiale all’Italia in coppia con Matteo Lodo. Il due senza azzurro è autore di una grande prova: la barca azzurra mette in acqua una grande costanza ma anche un’accelerazione negli ultimi 500 metri che permette al poliziotto di Oggiona con Santo Stefano e al finanziere di Terracina una medaglia pesantissima. (foto: canottaggio.org | Julia Kowacic)

BATTUTA LA ROMANIA – I primi due gradini del podio sono stati un affare oceanico: Nuova Zelanda davanti a tutti fin dal primo metro con Welch e Taylor a confermarsi i migliori al mondo nella categoria, Australia (Dawson e Hill) brava a mettersi al secondo posto, a togliersi dai guai e a prendere un argento anche un po’ figlio del lago di Gavirate. La battaglia più serrata quindi è stata quella per il terzo posto con la Romania di Berariu e Lehaci che aveva messo paura fin dall’europeo di Varese vinto a mani basse.

Ma l’Italia ha imparato la lezione alla Schiranna e ad Amsterdam non ha fatto sconti: Codato e Lodo sono riusciti a mantenersi in scia e a non lasciare mai spazio ai rumeni. Superati i 1.500 metri gli azzurri hanno alzato il numero dei colpi (43) e chiuso il gap sui rumeni che a quel punto – forse anche sfavoriti dalla corsia esterna – non hanno più avuto la forza di reagire. E il rush finale dell’Italia ha permesso addirittura di avvicinare gli australiani sul traguardo.

FEMMINILE: LA REPLICA DEL 2025 – Ci hanno provato, Alice Codato e Laura Meriano, ad agguantare il podio mondiale dopo il bronzo europeo. Ma la medaglia è sfuggita di poco: quarte le azzurre in un ordine di arrivo che è esattamente lo stesso del 2025. Romania (con Adam e Radis) davanti a tutte seguita da Francia (argento) e Stati Uniti (bronzo), anche se sul traguardo lo spazio tra americane e italiane è stato netto. Codato e Meriano sono partite all’attacco tanto da passare ai 500 metri appaiate alle imprendibili rumene che poi hanno salutato il gruppo e sono andate in fuga. L’azione azzurra è rimasta filante fino a metà gara quando la barca italiana è transitata al secondo posto, ma Francia e USA hanno iniziato a risalire a vista d’occhio. A tre quarti di gara è sembrata ancora possibile una volata per il terzo posto con le statunitensi ma l’ultimo tratto di regata è stato tutto appannaggio delle avversarie di Alice e Laura che alla fine hanno respinto la Repubblica Ceca e hanno chiuso quarte. Come per i rumeni uomini, le azzurre hanno forse pagato una corsia – la 6 – apparsa più complicata rispetto a quelle più interne.

SOARES, ULTIMA FATICA – Prima della lunga sospensione per maltempo, Gabriel Soares aveva fatto in tempo a disputare la Finale E del singolo maschile. L’argento olimpico di Parigi (ma nel doppio leggero) ha concluso il suo mondiale con il secondo posto nella propria regata, alle spalle del lituano Nemeravicius. Per lui la 26a posizione conclusiva e la sensazione che la strada per arrivare in alto in questa specialità sia piuttosto lunga.