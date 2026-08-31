Gli MDF fanno cantare una piazza piena a Castiglione Olona

La musica italiana che piace. Quella che, fra i versi che parlano di vita e di amore, sanno tracciare il profilo della cultura e della società in cui siamo immersi.

Galleria fotografica Con gli MDF la musica italiana fa cantare Castiglione 4 di 20

Con un filo logico ed emozionale, la linea del tempo è stata ripercorsa dagli MDF con un concerto evento che ha conquistato tutta Castiglione Olona.

Sabato 29 agosto la band – che giocava in casa suonando nell’incantevole borgo della Valle Olona – ha riempito piazza Garibaldi, proprio di fronte al Museo Branda, facendo cantare generazioni di castiglionesi.

Matteo Lovito e il resto della band hanno emozionato, conquistato applausi e invitato le centinaia di persone presenti a non dar spazio alla timidezza, cantando insieme a loro i popolari brani proposti in scaletta.

Lo spettacolo musicale – promosso dal comune di Castiglione Olona in collaborazione con Caffè del Borgo – è piaciuto per le canzoni selezionate, certamente, ma anche per la performance della band, che ha mostrato un bell’affiatamento sul palco e ha consegnato agli spettatori la formula ideata per i loro “Racconti nel Tempo“.

Un mix di musica dal vivo, narrazione e contenuti multimediali, hanno caratterizzato un percorso che ha ripercorso l’evoluzione della società italiana dagli anni Cinquanta ai giorni nostri.

Un’esibizione completamente gratuita in cui, in questa fine estate, prima che la frenesia di settembre arrivi a bussare e pretendere impegno e concentrazione, si è solo pensato a star bene.

A raggiungere il borgo, incontrare vecchi amici, prendere qualcosa da bere e poi fermarsi ad ascoltare gli MDF. Sospesi fra note indimenticabili. Sospesi in una sera di musica ed emozione.