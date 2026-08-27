Guanti e sacchi neri: prima di fare festa i Gorillas ripuliscono San Fermo

I Gorillas Varese non sono – non sono mai stati – “soltanto” un american football team, una squadra di football americano. La società guidata dal presidente Paolo Ambrosetti, accanto alla (rilevante) attività sportiva ha sempre sostenuto progetti legati alla socialità, al superamento delle problematiche giovanili e al territorio. Quest’ultimo ambito, in particolare, è declinato sul quartiere di San Fermo dove si trova il campo sportivo dei Gorillas, il “Jungle Field” di via Sette Termini.

L’impianto, intitolato alla memoria di Nicolò De Peverelli (il giovane giocatore morto undici anni fa in un incidente in Salento, insieme all’hockeysta dei Mastini, Marco Fiori) si appresta a ospitare una nuova edizione di “Rock the Jungle”, il festival musicale che apre tradizionalmente la stagione sportiva.

Il prossimo 5 settembre quindi arriveranno a Varese, pardon a San Fermo, artisti come Egreen e la sua crew e Sano Business, il nuovo progetto che riunisce Bassi Maestro, CDB e DJ Zeta, insieme ad altri emergenti. Prima però del grande evento musicale però, i Gorillas chiamano a raccolta i cittadini per un altro appuntamento, magari meno pop ma probabilmente ancora più utile: la pulizia del quartiere.

Sabato 29 agosto, dalle 15 alle 17, è prevista una grande giornata di pulizia del campo ma anche delle aree circostanti, aperta a chiunque abbia voglia di partecipare. Tra chi ha aderito ci sono già il Varese Softball e l’Associazione Genitori “Insieme per la scuola” oltre a numerose altre persone e realtà che vivono il quartiere. Quella indetta dai Gorillas non vuole solo essere un’azione finalizzata a migliorare la sede del proprio festival ma piuttosto una risposta più articolata agli atti vandalici e agli episodi di degrado che hanno interessato recentemente la zona.

«Prendersi cura di un luogo significa anche dichiarare che quel luogo appartiene alla propria comunità e che nessuno ha intenzione di abbandonarlo – spiegano i responsabili del team biancorosso – Non servono grandi proclami: a volte una riscossa può cominciare da un paio di guanti, un sacco della spazzatura e qualche volontario che decide di fare la propria parte».

Al termine della pulizia, i Gorillas offriranno a tutti i partecipanti un panino con la mortadella e una bibita, per chiudere il pomeriggio nel modo più semplice possibile: insieme. Soprattutto in una località dove i problemi esistono e dove, di recente, la chiusura dell’unico negozio di alimentari ha inferto un altro colpo alla comunità che vive da quelle parti.