Hale oltre quota 30: Openjobmetis battuta di misura a Milano

Vicina a Milano, pur con tutta una serie di considerazioni che rendono il risultato secondario. La Openjobmetis perde la seconda amichevole prestagionale disputata nella palestra di allenamento del Forum di Assago con il punteggio di 95-90, anche se il criterio scelto dalle squadre è stato quello di azzerare i parziali dopo ogni quarto.

Galleria fotografica Amichevole a Milano: EA7 Armani – Openjobmetis 4 di 22

Milano ne ha vinti tre, Varese uno (il terzo) ma tutti i tempini sono filati via sulle ali dell’equilibrio: +5 e +3 Olimpia, poi +5 Openjobmetis e infine +2 per l’EA7. Il tutto con due squadre ampiamente rimaneggiate tra acciacchi e (per i padroni di casa) assenze a causa della finestra per le nazionali. Kastritis ha tenuto a riposo un quintetto intero, formato da Librizzi, Della Valle, Duke, Roby e Kamagate (che ha giocato qualche azione con cautela) ma rispetto alla partita con la Juvi ha potuto allungare il minutaggio di McDowell-White.

Il play australiano ha messo a segno 17 punti andando a segno più volte soprattutto nell’ultimo quarto. A livello realizzativo però il protagonista è stato ancora Hunter Hale: dopo i 23 punti di martedì scorso, la guardia americana ha “valicato” quota 30 (alla fine ha chiuso a 35) con 13 marcature nel terzo periodo, quello vinto dalla Openjobmetis.

Nel complesso l’esperienza è stata positiva: la squadra di Kastritis ha messo in campo una buona intensità contro un’Olimpia a sua volta già piuttosto aggressiva in difesa. L’impiego prolungato di McDowell è senza dubbio una buona notizia ma gli stessi minuti (una decina) concessi a Kamagate invitano a un certo ottimismo. E le prestazioni di Hale e di Alviti hanno confermato le loro qualità offensive.

Il programma delle amichevoli prevede ora il doppio impegno a Sondrio nel prossimo fine settimana, quando Varese scenderà in campo nell’ambito della Valtellina Summer League. Sabato 5 il confronto con Trieste, domenica 6 quello con Cantù, entrambi alle ore 18.

EA7 ARMANI MILANO – OPENJOBMETIS VARESE 95-90

(22-17, 44-36; 65-62)

MILANO: Mathews 21, Burnell 13, Hall 12, Flaccadori 11, Diop 9, Booker 8, Stojanovic 8, Peters 7, Cole 2, Peek 2. All. Poeta.

VARESE: McDowell-White 17, Hale 35, Alviti 13, Nikolic 5, Renfro 8; Villa 4, Ikangi 6, Ladurner 2, Kamagate, Risi, Prato, Basualdo. All. Kastritis.