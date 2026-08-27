Hashish e cocaina nascosti nella macchina che sosta a Miazzina: arrestato trentenne

I Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno arrestato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 agosto, a Miazzina un trentenne residente a Milano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione fa parte di un dispositivo di presidio del territorio che nei giorni scorsi aveva condotto allo smantellamento di alcuni bivacchi provvisori nelle aree boschive di Miazzina e Cambiasca, oltre al fermo di due giovani eseguito a Baveno.

I militari della Sezione Operativa hanno individuato un’autovettura in transito verso il centro abitato di Miazzina. Durante il monitoraggio, gli operanti hanno notato il conducente effettuare una prima sosta nei pressi dell’ufficio postale, dove l’uomo avrebbe armeggiato dentro il vano motore. Una seconda fermata vicino al cimitero locale ha fatto scattare la verifica diretta sul mezzo.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire due involucri nascosti all’interno del vano motore. All’interno si trovavano 17 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1,8 chilogrammi, insieme a 30 grammi di cocaina. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

Dopo le formalità di rito negli uffici del Comando di Verbania, l’uomo è stato trasferito nella locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.