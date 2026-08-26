I bambini di “Agosto Insieme” diventano custodi del parco di Villa Mylius con Amo Madre Terra e La Casa del Giocattolo Solidale
Giornata ecologica a Villa Mylius per i piccoli del campo estivo solidale, promosso insieme a La Casa Davanti al Sole. Guanti e pinze alla mano per raccogliere i rifiuti nel verde cittadino
Una giornata speciale all’insegna dell’ecologia e del senso civico per i bambini del campo estivo gratuito e inclusivo “Agosto Insieme”, progetto promosso dall’associazione La Casa del Giocattolo Solidale in collaborazione con la cooperativa sociale La Casa Davanti al Sole.
Il parco cittadino di Villa Mylius ha fatto da cornice a un’iniziativa di sensibilizzazione ambientalista organizzata insieme ai volontari dell’associazione “Amo Madre Terra”, da anni attivi nella cura e nella pulizia di strade e boschi del territorio.
Dopo un momento formativo in cui i volontari hanno spiegato l’importanza della tutela del territorio e del rispetto della natura, i giovani partecipanti si sono rimboccati le maniche trasformandosi in veri e propri “piccoli custodi dell’ambiente”. Dotati di guanti e pinze raccoglitrici, i bambini hanno perlustrato i viali e le aree verdi del parco raccogliendo spazzatura e centinaia di mozziconi di sigaretta abbandonati.
L’appuntamento ha unito l’aspetto educativo a quello pratico, dimostrando ai più piccoli come anche un singolo gesto quotidiano possa fare la differenza per il benessere dell’intera comunità e regalando ai partecipanti una nuova consapevolezza sul valore del bene comune.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
lenny54 su "Moschea" di via Giusti Varese, Galparoli attacca e parla di regalo politico, Palazzo Estense replica: "È lì da 30anni"
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.