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I bambini di “Agosto Insieme” diventano custodi del parco di Villa Mylius con Amo Madre Terra e La Casa del Giocattolo Solidale

Giornata ecologica a Villa Mylius per i piccoli del campo estivo solidale, promosso insieme a La Casa Davanti al Sole. Guanti e pinze alla mano per raccogliere i rifiuti nel verde cittadino

Generico 24 Aug 2026

Una giornata speciale all’insegna dell’ecologia e del senso civico per i bambini del campo estivo gratuito e inclusivo “Agosto Insieme”, progetto promosso dall’associazione La Casa del Giocattolo Solidale in collaborazione con la cooperativa sociale La Casa Davanti al Sole.

Il parco cittadino di Villa Mylius ha fatto da cornice a un’iniziativa di sensibilizzazione ambientalista organizzata insieme ai volontari dell’associazione “Amo Madre Terra”, da anni attivi nella cura e nella pulizia di strade e boschi del territorio.

Dopo un momento formativo in cui i volontari hanno spiegato l’importanza della tutela del territorio e del rispetto della natura, i giovani partecipanti si sono rimboccati le maniche trasformandosi in veri e propri “piccoli custodi dell’ambiente”. Dotati di guanti e pinze raccoglitrici, i bambini hanno perlustrato i viali e le aree verdi del parco raccogliendo spazzatura e centinaia di mozziconi di sigaretta abbandonati.

L’appuntamento ha unito l’aspetto educativo a quello pratico, dimostrando ai più piccoli come anche un singolo gesto quotidiano possa fare la differenza per il benessere dell’intera comunità e regalando ai partecipanti una nuova consapevolezza sul valore del bene comune.

Generico 24 Aug 2026

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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