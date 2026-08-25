I colori di sei Paesi del mondo invadono le strade di Varese per inaugurare il festival del folclore Mosaico

Le vie del centro di Varese si sono trasformate in un mosaico di colori, musiche e tradizioni provenienti da ogni parte del mondo. Con una partecipata sfilata inaugurale ha preso ufficialmente il via Mosaico – Festival Internazionale del Folklore, la nuova manifestazione organizzata dai Tencitt di Cunardo, che animerà la città e la provincia fino al 30 agosto nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Provincia di Varese.

Galleria fotografica I colori e le tradizioni di sei nazioni invadono le strade di Varese per il festival Mosaico 4 di 11

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L’evento raccoglie l’eredità dello storico festival nato nel 1985 e si presenta oggi in una veste rinnovata, più ampia e diffusa, capace di coinvolgere diversi comuni della provincia. Dopo l’apertura nel capoluogo, il calendario proseguirà infatti tra alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, dai chiostri ai monasteri, con appuntamenti a Cairate, Laveno Mombello e Ferno.

A sottolineare il significato del progetto è stato Matteo Marchesi, sindaco di Sangiano e consigliere provinciale con delega a cultura e turismo, presente alla sfilata inaugurale insieme al primo cittadino di Varese, Davide Galimberti. «L’idea era far nascere un percorso che facesse uscire il classico festival dei Tencitt dal contesto di Cunardo, aprendolo all’intero territorio provinciale. L’occasione del centenario della Provincia ha permesso di inserire questo progetto all’interno di un calendario di eventi particolarmente significativo», ha spiegato.

Il festival porta nel Varesotto culture, danze e tradizioni di sei Paesi diversi. Sul palco e nelle piazze si alterneranno infatti gruppi provenienti da India, Lituania, Serbia, Marocco, Paraguay e Italia, offrendo al pubblico uno straordinario viaggio tra costumi, musiche e identità popolari. Accanto alle delegazioni internazionali saranno protagoniste anche le realtà storiche del territorio, come i Bosini di Varese, i Sem Chi Inscì e i Frustatori di Ferno, custodi di tradizioni che da generazioni caratterizzano la cultura locale.

L’elemento distintivo di questa edizione è proprio la sua dimensione diffusa e condivisa. Diverse amministrazioni comunali hanno collaborato all’organizzazione della rassegna, contribuendo a creare una rete capace di valorizzare sia il patrimonio culturale locale sia il dialogo tra popoli e tradizioni differenti.

«È bello che siano stati coinvolti tanti comuni nell’organizzazione, con multiculturalità diverse in ciascun comune – ha aggiunto Marchesi –. I comuni sono stati molto ospitali e li ringraziamo, mentre la Provincia ha svolto un importante ruolo di coordinamento. Questo è il valore della manifestazione: una forte collaborazione istituzionale che porta nel Varesotto una settimana di incontri, spettacoli e cultura internazionale».