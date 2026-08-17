“I due Monti”, la storia dimenticata delle vie tra Varese e i Grigioni
Il documentario ispirato al libro di Andrea Ganugi sul Monte San Francesco sopra Velate ricostruirà gli antichi collegamenti tra il Varesotto e la Svizzera
Il documentario “I due Monti“, nato dal libro di Andrea Ganugi Monte San Francesco sopra Velate (Macchione Editore, 2016), entra nella fase decisiva. La Radiotelevisione svizzera di lingua italiana ha manifestato la disponibilità a finanziare il progetto insieme a una società di produzione del Canton Ticino. Determinante è stato l’interessamento di Andrea Campiotti, documentarista varesino attivo in Svizzera, che ha contribuito a creare le condizioni per portare sullo schermo una storia che unisce il territorio varesino alle Alpi svizzere.
Al centro del racconto c’è il Monte San Francesco sopra Velate, per secoli punto strategico di osservazione lungo un’importante direttrice di comunicazione tra sud e nord. Da qui si controllava il passaggio prima delle truppe, poi di mercanti e pellegrini. Superate le montagne, i viandanti raggiungevano le valli attraversate dal Reno e il territorio dei Grigioni.
Il documentario allargherà infatti lo sguardo fino a Coira, attuale capitale del Cantone dei Grigioni e antico avamposto già in epoca romana, entrato nel 1471 nella Repubblica delle Tre Leghe. Un legame storico e geografico tra due versanti alpini che I due Monti intende ricostruire attraverso luoghi, testimonianze e memoria.
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