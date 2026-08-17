I fondi raccolti da Valbossa In Rosa diventano una sala relax in Radioterapia

Tredicimilacinquecento euro raccolti tra camminate, incontri ed eventi diventeranno una stanza “che dà sollievo”. ASST Sette Laghi ha accettato la donazione di IN Valbossa aps, l’associazione con sede ad Azzate che organizza la manifestazione di sensibilizzazione sul tumore al seno Valbossa IN Rosa, destinata alla realizzazione di un’area di accoglienza e relax per i pazienti in attesa dei trattamenti nel reparto di Radioterapia dell’Ospedale di Circolo di Varese.

La delibera che formalizza l’accettazione è firmata dal direttore generale Mauro Moreno, che nella lettera inviata all’associazione ha ringraziato a nome della direzione aziendale per il sostegno al lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori del reparto diretto da Italo Dell’Oca. Ora la palla passa all’ufficio tecnico di ASST Sette Laghi, che dovrà progettare la sala seguendo le indicazioni dello staff medico prima di avviare i lavori. A opera conclusa, una targa ricorderà la provenienza dei fondi: la raccolta della scorsa edizione di Valbossa IN Rosa.

L’annuncio arriva mentre l’associazione presieduta da Adalisa Corbetta si prepara alla presentazione dell’ottava edizione della manifestazione, che avrà luogo il 15 settembre al Pirellone di Milano. L’edizione 2026 avrà il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese e di 39 Comuni del territorio, cinque in più rispetto ai 34 dello scorso anno: si sono aggiunti Brebbia, Castiglione Olona, Gavirate, Lonate Ceppino e Varano Borghi. Un numero che misura la credibilità raggiunta dall’iniziativa sul territorio.

Nata nel 2019 nei dieci comuni della Valbossa, la manifestazione si è allargata di anno in anno insieme al numero delle iniziative in programma: visite senologiche gratuite, camminate solidali, incontri ed eventi culturali distribuiti nei mesi autunnali su gran parte della provincia di Varese. L’obiettivo resta lo stesso dal primo anno: la prevenzione del tumore al seno attraverso la sensibilizzazione del territorio. Il calendario si apre a Vedano Olona con due appuntamenti ravvicinati: sabato 5 settembre il torneo di burraco all’oratorio, domenica 6 settembre la Camminata in Rosa, con ritrovo alle 16.30 al parco Spech e arrivo al parco Fara Forni.

Il traguardo raggiunto con l’ospedale di Varese conferma, secondo l’associazione, che i fondi raccolti negli anni si traducono in interventi concreti per chi affronta le cure. Un risultato che, spiegano da IN Valbossa, spinge a proseguire il lavoro avviato sette anni fa, in attesa di conoscere il programma completo della nuova edizione.