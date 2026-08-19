I Mastini che verranno: Rich li vuole veloci, fluidi e concreti in una IHL molto competitiva

Appare come un vero e proprio nuovo corso quello dei Mastini, con la dirigenza giallonera che, pur non stravolgendo totalmente la squadra, sembra avere le idee molto chiare per la nuova stagione. Il percorso è iniziato dall’allenatore, con la panchina affidata a Dave Rich, canadese classe 1969, ex giocatore e allenatore di lunga esperienza, che ha espresso concetti definiti rispetto all’assetto che intende dare alla squadra.

Tra i suoi obiettivi quello di forgiare un gruppo capace di esprimersi al meglio sul ghiaccio, lavorando con attenzione alle caratteristiche specifiche di ogni singolo giocatore. Dietro questa filosofia c’è un sistema di gioco tutt’altro che improvvisato e già adottato in passato: un assetto che si basa su di una difesa massiccia, in grado di facilitare uscite dal terzo rapide e pulite, con relativi ingressi in zona offensiva veloci e penetranti, senza dischi sparati negli angoli da rincorrere.

La sintesi di un hockey veloce, fluido e molto concreto, e questo stile probabilmente i tifosi di lungo corso lo ricordano bene. Nel 2019, per due stagioni, Rich ha guidato Pergine in un’esperienza molto positiva, portando le Linci a un ottimo terzo posto in campionato, ma soprattutto costruendo un gioco di cui i Mastini hanno ancora chiara memoria.

Arrivi, conferme e partenze

Il mercato non è ancora chiuso, e i tifosi gialloneri si aspettano almeno un altro innesto e magari qualche conferma non ancora arrivata: figure come Piroso potrebbero dare quel peso e quel carisma che ai Mastini potranno servire. A livello di mercato la società ha deciso di dare piena fiducia al portiere Filippo Matonti nel ruolo più delicato di questo sport, confermandolo titolare senza un veterano alle spalle. Il suo backup sarà infatti il giovane Jacopo Tomasello, classe 2008, prelevato dall’Under 19 di Asiago: un investimento sul futuro di sicuro interesse.

In difesa, oltre alle conferme dei pilastri storici del reparto, arrivano De Nardin e Taufer, oltre al giovane Anselmino, in una zona arretrata che avrà un ruolo chiave nel gioco di Rich. In attacco al netto delle felici conferme tra cui Capitan Vanetti e Bastille, ecco Joey Musa, 26 anni, statunitense, che dalla Francia porta in dote una media di 1,20 punti a partita. Altro acquisto di alto profilo è quello di Edgar De Toni, che non ha certo bisogno di presentazioni. Spazio anche a Mattia Lenta, altro talento cresciuto ad Aosta, e al promettente Davide Girardi, capace di farsi notare in Alps Hockey League. Molte anche le partenze, tutte sofferte visto il cuore e la grinta messi sul ghiaccio dai vari Bertin, Ghiglione, Perino, Pietro Borghi ed Erik Mazzacane.

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Ma che Varese sarà?

Difficile dire (oggi) quale sarà l’effetto della cura Rich sui Mastini, ma da una prima analisi a dischi fermi, si può provare a decriptarne il DNA.

Nell’hockey, si sa, il portiere ha un ruolo fondamentale, con Filippo Matonti che sarà chiamato a confermare il suo innato talento, mettendo in angolo, prima ancora dei dischi avversari, l’enorme pressione generata della responsabilità legata allo stesso suo ruolo. Non servono super esperti per affermare che questo passaggio sarà determinante per le sorti della stagione giallonera.

Poco più avanti, in difesa, oltre ai volti noti, gli innesti di De Nardin e Taufer potrebbero essere fondamentali per il gioco del neoallenatore; un ulteriore supporto, anche giovane, potrebbe dar forza a questo reparto anche in ottica di potenziali infortuni. E poi c’è l’attacco, forse ancora una volta un poco “leggero” in termini di peso, e forse non del tutto equilibrato nella velocità di esecuzione delle varie linee; ma anche in questo caso, prima di un’analisi più approfondita, servirà valutare i frutti del lavoro del collettivo. Probabilmente azioni come la conferma di Piroso per dare peso e carisma, e – perché no – un nuovo innesto, non guasterebbero.

Le avversarie dei Mastini

Tra le avversarie più temibili dei gialloneri c’è il solito Caldaro schiacciasassi, praticamente la stessa squadra che ha vinto il campionato IHL dello scorso anno con pochi ritocchi. Con i Lucci c’è l’Aosta, che perde Nardella ma ha inserito in un roster già di livello ottimi giovani capaci di fare la differenza. Attenzione al Fassa, rinforzato in attacco con Leo Messner, che farà coppia con Andrii Mikhnov e forti garanzie in difesa. Di livello anche il mercato di Appiano, con l’ottimo ingaggio di Anthony Gagnon, per completare il fortissimo attacco dei Pirati.

Equilibrio e continuità per Alleghe, dove la differenza la farà la costanza portata in dote dai giocatori più esperti. Anche le Linci di Pergine sembrano puntare sulla continuità, senza particolari azioni di mercato. Ottimi innesti e conferme importanti, come quella di Foltin, per Feltre. Il Val Pusteria Junior ha presentato il nuovo allenatore Sami Tuomisoja, inserendo nel roster la classe di Stupack Bogdan e uno dei difensori più offensivi più forte del torneo, Andreas Radin, affiancati da giovani molto promettenti. A Valpellice torna l’ex Mastino Majul, insieme a Lorenzo Culasso a difesa della gabbia, dopo la bella esperienza in NCAA, oltre a molte conferme. Ottimo mix di giocatori d’esperienza e giovani per Valdifiemme con gli arrivi di Jaroslav Moučka in attacco e Fabian Calovi in difesa capaci di dare equilibrio ad una squadra sempre ostica, soprattutto tra le mura amiche.

Le date da tenere a mente

Il countdown è già partito: raduno il 24 agosto all’Acinque Ice Arena, al quale seguiranno le amichevoli a partire dal 29 agosto (QUI il programma completo), mentre la prima giornata di campionato è fissata per il 19 settembre. Da quel giorni si capirà se il progetto Dave Rich saprà tradursi in campo nell’hockey veloce e verticale promesso o se, strada facendo, sarà necessario operare qualche ritocco, imprevisto e non auspicato.

Alla Balaustra

In attesa di nuove puntate scritte della nostra rubrica, vi proponiamo gli episodi podcast con la nuova uscita: “Angela Ruggiero, la donna che cambiò le regole”. Trovate “Alla Balaustra” nel box sottostante e su tutte le principali piattaforme di ascolto.