I Sandro Mai tornano con “Hawaii”, il nuovo singolo del duo del Lago Maggiore

I Sandro Mai, duo del Lago Maggiore formato da Andrea Cometti e Alessandro Masci, tornano con un nuovo singolo. Si intitola “Hawaii” e sarà disponibile da martedì 18 agosto, nuovo capitolo del percorso musicale che nel 2026 ha portato il progetto a iniziare la collaborazione con l’etichetta Dischi Lacustri.

Il nuovo brano si muove nel territorio “tragic pop” scelto dal duo negli ultimi anni, mescolando malinconia e ironia per raccontare la voglia di sottrarsi alle aspettative degli altri. Al centro ci sono l’overthinking, le relazioni logoranti, i sogni lasciati a metà e quella pressione a mostrarsi continuamente all’altezza delle aspettative e delle regole dell’apparire.

La via di fuga immaginata dai Sandro Mai è già nel titolo: mollare tutto e prendere un biglietto di sola andata per le Hawaii. Una fuga volutamente esagerata e ironica, tra sole, mare e “tempeste di Negroni”, che diventa il modo per trasformare la frustrazione in leggerezza. Più che una canzone sulla rassegnazione, “Hawaii” vuole essere così il racconto di chi sceglie di non stare più alle regole degli altri e, se proprio deve perdere, preferisce farlo alle proprie condizioni.

Dietro il nome Sandro Mai c’è un percorso musicale iniziato oltre dieci anni fa con i WYNS, band indie rock con cui Cometti e Masci hanno pubblicato l’EP A Place Like This nel 2010 e l’album Life Happens nel 2017, oltre a esibirsi in Italia e all’estero, anche al Bilborock di Bilbao. Con il passare degli anni la formazione si è ridotta a due elementi e da quella esperienza è nato il nuovo progetto, indirizzato verso sonorità più intime e contemporanee.

Il debutto come Sandro Mai risale al 2020 con “Quella canzone di merda”. Nel 2023 è poi arrivato il primo album, Esiste ancora la spensieratezza?, preceduto da diversi singoli. Il percorso dal vivo li ha portati anche ad aprire nel 2025 concerti di Lucio Corsi e Paul Giorgi.

Nel 2026 è iniziata una nuova fase con Dischi Lacustri e la pubblicazione, a giugno, di “C’è sempre chi sta meglio”, primo singolo realizzato con l’etichetta e anticipazione del prossimo disco. Ora arriva “Hawaii”, scritto da Andrea Cometti e Alessandro Masci, prodotto e mixato da Marco Ulcigrai, con master curato da Andrea De Bernardi e distribuzione The Orchard.