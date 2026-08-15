I Solisti Veneti tornano a Villa Panza: il 9 settembre concerto dedicato a Vivaldi

La Villa e Collezione Panza ospita il 9 settembre uno degli appuntamenti della rassegna I Solisti Veneti per il FAI: in programma i primi sei concerti de La Stravaganza di Antonio Vivaldi, diretti da Giuliano Carella

C’è anche Varese nel calendario 2026 di I Solisti Veneti per il FAI. Mercoledì 9 settembre la Villa e Collezione Panza ospiterà uno degli appuntamenti della settima edizione della rassegna che porta la musica classica nei beni del Fondo per l’Ambiente Italiano.

Il concerto varesino sarà dedicato ad Antonio Vivaldi e segnerà l’avvio dell’esecuzione integrale 2026-2027 de “La Stravaganza”, raccolta che rappresenta uno dei momenti più significativi della produzione del compositore veneziano. In programma i primi sei concerti per violino, archi e basso continuo dell’Opera Quarta.

Sul palco saliranno I Solisti Veneti, diretti dal maestro Giuliano Carella, tra i direttori d’orchestra italiani più apprezzati a livello internazionale. Una delle particolarità della serata sarà l’alternanza dei solisti: ciascun concerto verrà infatti affidato a un diverso violinista dell’ensemble, mettendo in luce le diverse sfumature interpretative della scrittura vivaldiana.

Il programma comprende il Concerto n. 1 in si bemolle maggiore RV 363a, il Concerto n. 2 in mi minore RV 279, il Concerto n. 3 in sol maggiore RV 301, il Concerto n. 4 in la minore RV 357, il Concerto n. 5 in la maggiore RV 347 e il Concerto n. 6 in sol minore RV 316a.

L’appuntamento rientra nella settima edizione del festival nato dalla collaborazione tra I Solisti Veneti e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che dopo un’anteprima in Veneto farà tappa tra agosto e ottobre in alcuni dei beni più prestigiosi della Fondazione tra Lombardia, Piemonte e Trentino. Accanto a Villa Panza, il calendario comprende anche il Castello di Avio, Villa Necchi Campiglio, Palazzo Moroni e il Castello di Masino.

Come da tradizione della rassegna, il concerto sarà preceduto da una visita guidata facoltativa del bene FAI che ospita l’evento, offrendo ai partecipanti l’occasione di unire l’ascolto della musica alla scoperta del patrimonio storico e artistico custodito dalla villa varesina.

Ulteriori info e biglietti: www.solistiveneti.it