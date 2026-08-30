I voti di Solbiatese – Varese: nerazzurri sbiaditi, Bruzzone difende e segna

SOLBIATESE VARESE 0-2 | LE PAGELLE

CHIRONI 6: Può poco sui due gol biancorossi, autore di un’ottima parata nel primo tempo su Fabris

GABRIELLI 6: Fa un po’ tutto, difende, spinge, crossa e prova anche una rovesciata. Non sfigura

PUKA 5: Una gara difficile conclusa con un cartellino rosso per “fallo da ultimo uomo” quando Barzotti gli va via

COSENTINO 6: Nel primo tempo va vicino al gol con un bel colpo di testa ma Mangano gli nega la gioia

PANDULLO 5,5: Ci prova senza grande convinzione, Gatti lo lascia negli spogliatoi all’intervallo

Renner 5,5: Un paio di cross interessanti ma non riesce ad avere spunti particolarmente interessanti

SUATONI 5,5: Si vede poco e la squadra risente della mancanza delle sue giocate

GUIDETTI 5,5: Regge il centrocampo e prova a far girare la squadra. Con il passare dei minuti però perde mordente

Guanziroli 5,5: Entra con spirito combattivo ma non riesce a combinare molto

GASPARRI 5,5: Manca la sua spinta sulla fascia mancina. Poche incursioni e mai veramente pericoloso

Martinez 5,5: Un colpo di testa alto e poco altro

DAGRADA 5,5: Si vede a sprazzi e senza grande qualità

Lo Re 5,5: Ci mette energia e corsa ma sono pochi gli spunti interessanti

SCAPINELLO 5: Una punizione di poco fuori, poi tanti palloni toccati senza riuscire a infastidire la difesa varesina

MONTEIRO BARBOSA 5,5: Si fa beccare in fuorigioco diverse volte e, in generale, è ben controllato dai due centrali biancorossi

Riboli 5,5: Pochi palloni toccati

MANGANO 6: Una gran parata nel primo tempo su Cosentino che blinda il vantaggio del Varese. Nella ripresa va a vuoto su un paio di cross, per fortuna gli va bene

SALERA 7: Spinge, corre e segna. Il terzino classe 2007 rientra e fa tutto bene, compreso difendere su avversari pericolosi come Gasparri

Dodaj s.v.: Dentro nel finale, giusto per l’esordio

COSTANTE 6,5: Partita attenta e caparbia al centro della difesa. Non lascia spazio a Monteiro e con Bruzzone gestisce bene gli avversari

BRUZZONE 7: Il capitano combatte come sempre in difesa, sempre sul pezzo. E chiude la gara con un bel colpo di testa

BERBENNI 6,5: Sulla sinistra trova spesso il fondo e alterna bene difesa e attacco

Barzotti 6,5: Entra e combatte, guadagnando anche l’espuslione di Puka che lo stende quando è lanciato a rete

MALINVERNO 6,5: Corre sempre tantissimo, ringhia sulle caviglie degli avversari e non tira indietro la gamba. Ci aggiunge anche l’assist per Salera

DE PONTI 6,5: Riprende da dove aveva lasciato: sempre nel posto giusto con grande personalità. Ci prova anche da fuori ma colpisce la traversa

FABRIS 6,5: Bene il classe 2008. Ordinato in fase difensiva, propositivo in avanti con inserimenti e anche un bel tiro da lontano che Chironi para con un grande intervento

Bianchi s.v.: Entra nel finale per dare fiato ai suoi

FAVALE 6: Un primo tempo frizzante, una ripresa invece poco brillante.

Beretta 6,5: Fa poche cose ma le fa bene, come il corner dalla bandierina che trova la testa di Bruzzone per il 2-0

COGLIATI 6,5: Si adatta da attaccante centrale, aiuta la squadra e scambia bene con i compagni. Un solo tiro pericoloso, nella ripresa, deviato in angolo

NDAGIJIMANA 6: Alterna giocate divertenti e ficcanti a errori banali. È giovane e deve crescere, soprattutto sotto l’aspetto della concretezza

Tronci s.v.: Esordio anche per lui, senza errori