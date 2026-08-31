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Il canto collettivo di DoveSiCanta apre la nuova stagione musicale di Materia

Dopo le iniziative estive di agosto, lo spazio libero di VareseNews riprende la programmazione serale. Al venerdì spazio sempre alla musica, con il ritorno il 4 settembre di Sole Voci

dovesicanta materia

Gli appuntamenti all’ora dell’aperitivo che hanno animato il mese di agosto a Materia lasciano il posto alla ripartenza della programmazione serale delllo spazio libero di VareseNews a Castronno.

A inaugurare il nuovo ciclo di incontri dedicati alla musica è uno dei format più apprezzati dal pubblico, DoveSiCanta, in calendario per venerdì 4 settembre, a partire dalle 21.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione Solevoci, propone una serata senza palco e senza pubblico, pensata per chiunque desideri cantare insieme agli altri anche in assenza di esperienza o preparazione tecnica. L’iniziativa punta a restituire alla musica la sua dimensione originaria di aggregazione spontanea: i partecipanti si ritrovano in un’unica agorà, imparano un brano musicale e lo eseguono insieme in armonia.

L’ingresso alla serata di venerdì 4 settembre è gratuito, ma l’accesso agli spazi è riservato esclusivamente ai soci muniti della tessera dell’associazione Anche Io APS, con la possibilità di tesserarsi o di rinnovare l’adesione direttamente sul posto prima dell’inizio dell’evento.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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