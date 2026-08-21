Il cinema anche al mattino: dal 1° settembre il MIV apre tutti i giorni dalle 10

Andare al cinema al mattino non sarà più un’eccezione. Dal 1° settembre il MIV – Multisala Impero Varese aprirà le proprie sale dal lunedì al venerdì a partire dalle 10, rendendo stabile un’iniziativa sperimentata nei mesi scorsi e che ha incontrato una risposta positiva da parte del pubblico.

La sperimentazione era partita con una proiezione alla settimana in orario mattutino. Il riscontro ottenuto ha spinto il cinema ad ampliare la proposta fino a farla diventare un appuntamento quotidiano: ogni mattina saranno disponibili tre proiezioni di film presenti nella normale programmazione, con un biglietto ridotto a 5 euro invece dei 10 euro del prezzo ordinario.

L’obiettivo è offrire una possibilità in più a chi, per abitudini, esigenze familiari o lavorative, trova più comodo frequentare il cinema nelle prime ore della giornata, allargando così gli orari tradizionalmente dedicati alla visione dei film.

Tra le novità c’è anche Cinebiberon, una sala pensata espressamente per mamme e papà che vogliono andare al cinema insieme ai propri bambini molto piccoli.

Durante queste proiezioni la sala sarà organizzata in maniera diversa rispetto a uno spettacolo tradizionale: luci soffuse, volume più basso e possibilità di muoversi liberamente, senza il problema di dover uscire dalla sala se il bambino piange. Sarà inoltre disponibile un tappetino per i più piccoli, insieme a fasciatoio, scaldabiberon e uno spazio per il parcheggio dei passeggini. Anche per Cinebiberon il costo del biglietto sarà di 5 euro.

L’apertura mattutina non riguarderà soltanto le proiezioni. Dalle 10 sarà operativa anche la biglietteria, mentre gli spazi del cinema potranno essere utilizzati durante la mattinata anche per convegni, congressi e iniziative organizzate da aziende, associazioni ed enti attraverso l’affitto delle sale.

Con il nuovo orario il MIV prova così ad ampliare la funzione tradizionale del cinema, utilizzando le sale anche in una fascia della giornata normalmente poco sfruttata e trasformando l’esperimento avviato nei mesi scorsi in un servizio stabile per il pubblico.