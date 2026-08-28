Il claun Pimpa in Ucraina: “Il sorriso di un bambino vale una vita”
Marco Rodari ha raggiunto un isolatissimo villaggio al fronte ucraino attraversando una strada devastata dai cingoli dei tank. Per un bambino del posto era solo la seconda volta che vedeva altri ragazzi più grandi
Marco Rodari, in arte Claun il Pimpa, si trova da alcuni giorni in Ucraina e continua a raccontare sui social la sua missione nelle zone del conflitto. Nell’ultimo post ha descritto la tappa nel villaggio di Zavody, raggiunto attraverso una strada al fronte danneggiata dai cingoli dei tank.
“È stato davvero difficile attraversare la foresta al fronte in una strada massacrata dai tank e purtroppo molto pericolosa per arrivare nell’isolatissimo villaggio di Zavody a regalare meraviglia e sorrisi”, ha scritto Rodari. “Ma poi, la mattina seguente, ti arriva questo messaggio: ‘Vorrei dirti che questo bambino è l’unico bambino che vive nel villaggio di Zavody ed è la seconda volta in vita sua che vede altri ragazzi più grandi e uno spettacolo del genere suscita in lui emozioni incredibili!'”.
Il claun ha ringraziato Myroslava Mykhailivna Puzanova, che ha reso possibile la tappa, e i collaboratori del progetto ucraino “Проєкт, який об’єднує однодумців в спільну мету” (“un progetto che unisce persone con lo stesso obiettivo” ndr.), impegnati nell’assistenza ai bambini colpiti dalla guerra. Un ringraziamento è andato anche ai bambini che hanno donato libri destinati ai coetanei ucraini e all’associazione Frontiere di Pace, che li ha portati sul posto.
Marco Rodari porta il suo naso rosso nei teatri di guerra da oltre quindici anni, dalla Striscia di Gaza alla Siria, dall’Iraq all’Ucraina, dove torna a più riprese dal 2014. Con l’associazione “Per far sorridere il cielo” si sposta nelle aree più esposte al conflitto, comprese quelle vicine al fronte, e nei suoi post racconta spesso le difficoltà del viaggio, compresi gli spostamenti resi pericolosi dai droni che colpiscono le città ucraine.
La guerra in Ucraina prosegue da oltre quattro anni e mezzo dall’invasione russa su larga scala del 24 febbraio 2022. Per il bambino di Zavody, isolato in un villaggio dove vive da solo con la propria famiglia, lo spettacolo del claun italiano è stata una delle poche occasioni di incontro con il mondo fuori dal fronte.
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