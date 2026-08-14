Il fumo dell’incendio di Como arriva fino a Varese, oltre 150 chiamate al 115

Odore acre di bruciato, fumo in lontananza, addirittura una cappa che si nota dalle alture e invade anche le zone pianeggianti. Anche nelle zone lontane dall’incendio che da 24 ore sta bruciando il monte Goi, sopra Como.

Eppure quella puzza di bruciato, che a tratti ha il sentore di un rogo non proprio boschivo, arriva da lì, da Como: fumo di ettari ed ettari di bosco bruciati che si incanala nella valle del Lanza ed entra nel Varesotto, rendendosi percepibile a decine e decine di chilometri di distanza.

Si sente, quell’odore di bruciato, in tutta la provincia: da Varese centro ai quartieri periferici, anche quelli più vicini al Campo dei Fiori, come Sant’Ambrogio. Ma anche ad Azzate, dove dal Belvedere la foschia dovuta alla combustione è visibilmente percepibile (nella foto), e più in giù, addirittura a Gallarate e Mornago.

Addirittura a Origgio, alle porte di Milano, ma anche nella zona nord del Varesotto, come Cuvio, Cadegliano Viconago e al confine con la Svizzera: località frutto delle segnalazioni dei lettori arrivate a Varesenews.

La conferma arriva dalla sala operativa dei Vigili del fuoco di Varese che, intorno alle 15, aveva ricevuto oltre 150 chiamate di soccorso, tutte relative alla presenza di fumo, senza tuttavia specificare un punto esatto in cui localizzare le fiamme.

Risultato: centralini in tilt, ma nessun incendio boschivo in atto in provincia di Varese.

Da qui l’appello: «Chiamate solo in caso di fumo verticalizzato, che ha origine da un punto definibile in modo specifico».

Oltre all’incendio di Como, poi, è in corso anche un grande incendio nelle montagne del Piemonte (Monte Barone, nel Biellese) che genera una grande quantità di fumo in grado di raggiungere anche in questo caso il Varesotto.