Il gas supera i 65 euro ad Amsterdam. Mercato in rialzo per la crisi in Medio Oriente

Nuova fiammata per il prezzo del gas europeo, che alla Borsa di Amsterdam ha sfondato la soglia dei 65 euro per megawattora, sulla scia del rialzo delle quotazioni petrolifere. Il future sul gas con consegna a settembre al TTF è balzato a 65,56 euro/MWh, in progresso del 3,5%.

A spingere gli acquisti contribuisce anche la corsa del petrolio, con il Brent in rialzo di oltre il 3% a 94,5 dollari al barile, mentre tornano in primo piano i rischi legati alla guerra in Medio Oriente.

Ad alimentare la tensione sono soprattutto i toni dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato nuove e pesanti sanzioni economiche, mentre da Teheran continuano ad arrivare segnali di possibile escalation militare. Resta inoltre alta l’attenzione sullo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per i flussi energetici mondiali, dove il traffico navale continua a essere fortemente condizionato dalla crisi. Le persistenti tensioni nell’area stanno così mantenendo sotto pressione sia il petrolio sia il gas europeo.