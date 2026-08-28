Il grande ritorno di Jim Corsi a Varese: i Concordia Stingers si allenano alla Acinque Ice Arena

Sono giornate di emozioni internazionali alla Acinque Ice Arena. Dal 26 agosto al 2 settembre l’impianto di via Albani ospita il camp intensivo dei Concordia Stingers, formazione canadese della Concordia University di Montréal. Una presenza che porta in città un grande lavoro di preparazione atletica sul ghiaccio e che vede il ritorno sotto le Prealpi di una vera e propria icona del pubblico giallonero: Jim Corsi, ex portiere dei Mastini e oggi membro dello staff tecnico della squadra nordamericana.

L’iniziativa conferma la centralità della struttura varesina all’interno della rete internazionale degli impianti sportivi dedicati alle discipline invernali, proseguendo il percorso intrapreso anche dopo il periodo olimpico. Un risultato consolidato grazie alla sinergia con il movimento universitario canadese e al supporto del progetto Varese Sport Commission for Winter Games.

Il valore strategico per il territorio

L’arrivo degli Stingers rappresenta un punto fermo nella valorizzazione del Palaghiaccio, riqualificato per accogliere eventi di respiro globale e generare ricadute positive per l’economia e l’accoglienza locale.

«Il progetto Varese Sport Commission for Winter Games, che supporta l’iniziativa – dichiara Matteo Cesarini – sta concretizzando la propria legacy e dimostrando il posizionamento internazionale raggiunto dalla nostra provincia. Un risultato reso possibile dal lavoro di squadra degli enti che hanno accompagnato questo percorso: Camera di Commercio, Comune di Varese e Provincia di Varese. Ci attendono ora nuove sfide e nuove candidature, con l’obiettivo di mantenere alta la visibilità del territorio in un segmento sportivo capace di generare un interessante indotto turistico».

«Il lavoro che abbiamo svolto sul Palaghiaccio, dalla riqualificazione in poi, sta dimostrando tutta la sua importanza con i risultati che si stanno raggiungendo – spiega Davide Galimberti, sindaco di Varese –. Per una città come Varese ospitare eventi internazionali sul ghiaccio significa portare il mondo dentro la nostra città. Il nostro Palaghiaccio continua così ad essere protagonista. E lo fa nel modo migliore: accogliendo atleti, pubblico e competizioni di livello internazionale e mostrando a tutti una struttura moderna, bella e all’altezza delle ambizioni di Varese. Abbiamo investito su questo impianto perché volevamo restituire alla città un luogo capace non solo di ospitare lo sport, ma di produrre futuro. Così, mentre gli atleti scendono sul ghiaccio, Varese esce dai suoi confini. Dopo le Olimpiadi invernali ecco dunque una nuova occasione per far conoscere Varese, la sua capacità di organizzare grandi eventi e la sua vocazione sportiva. Il Palaghiaccio non è soltanto un impianto riqualificato e moderno. È una nuova vetrina internazionale per Varese. E questo evento è un ulteriore modo per accendere i riflettori sulla nostra città».

«La presenza di una realtà prestigiosa come i Concordia Stingers conferma la grande attrattività del nostro territorio e la validità strategica del progetto Varese Sport Commission – sottolinea Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio Varese –. Lo sport rappresenta un volano importante per la nostra economia e per il turismo, capace di generare un indotto di rilievo. L’Acinque Ice Arena e l’intera provincia di Varese dimostrano, ancora una volta, di avere le strutture, le competenze e la vocazione giuste per accogliere appuntamenti internazionali, posizionandosi in modo eccellente sul palcoscenico globale per valorizzare al meglio il nostro patrimonio sportivo in sinergia con l’intera offerta di accoglienza turistica del territorio».

Il ritorno del mito Jim Corsi

Oltre al valore tecnico del camp, la presenza canadese ha un forte significato affettivo per la tifoseria varesina. Jim Corsi è stato infatti il baluardo difensivo dei Mastini per otto stagioni, conquistando i due storici scudetti gialloneri nel 1986-87 e nel 1988-89.

Chiusa la carriera da giocatore nel 1992, “Big Jim” ha proseguito un lungo cammino da allenatore dei portieri in NHL con franchigie come Buffalo Sabres, St. Louis Blues e Columbus Blue Jackets, oltre alla parentesi con la Nazionale italiana ai Giochi di Torino 2006. Cresciuto proprio alla Concordia University, dove ha studiato ingegneria ed è stato inserito nella Hall of Fame con il ritiro della maglia numero 1, Corsi torna oggi a Varese da coach, dopo essere già stato protagonista in città come tedoforo per il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina.

Il programma e l’amichevole con i Mastini

Il programma del camp prevede sei giornate di allenamenti intensivi sul ghiaccio di via Albani. L’evento clou per il pubblico e gli appassionati si terrà domenica 30 agosto alle 19.30: l’Acinque Ice Arena ospiterà l’amichevole tra i Concordia Stingers e i Mastini Varese, prima prova sul campo per i gialloneri in vista dell’inizio del nuovo campionato.