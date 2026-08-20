Il maltempo ferma il Summer Green Festival giovedì 20 agosto, il gran finale nel weekend

A causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata, giovedì 20 agosto il Summer Green Festival resterà chiuso. Gli organizzatori danno però appuntamento al pubblico già da venerdì per l’ultimo grande weekend della manifestazione, con tre serate di musica e divertimento.

Venerdì 21 agosto sarà la volta della Country Night. A partire dalle 18.30 la serata sarà accompagnata da musica, balli, atmosfera country e un menù dedicato.

Sabato 22 agosto spazio invece alla musica degli 883 e di Max Pezzali. Dalle 21 saliranno sul palco i Nient’Altro Che Noi con il loro tributo dedicato ai grandi successi della band e del cantautore pavese. A seguire la festa continuerà con un dj set dedicato alla musica degli anni Novanta e Duemila insieme a Dj Agostinho46. Nel corso della notte è prevista anche una spaghettata di mezzanotte.

Domenica 23 agosto sarà infine la giornata della grande chiusura del Summer Green Festival. Dalle 21.30 il palco ospiterà Effetto Vasco per una serata dedicata alle canzoni di Vasco Rossi.

Per l’ultima giornata è prevista anche l’iniziativa “Svuota fusti”, con birra, Spritz e Gin Tonic proposti al prezzo di 4 euro.

Il cuore della manifestazione sarà la proposta gastronomica con le specialità firmate The Green Door, pensata per condividere il piacere della tavola in compagnia. Protagonista assoluto sarà lo gnocco fritto, servito nei grandi taglieri con salumi selezionati, burrata e marmellata artigianale, insieme ai mezzi metri di fritto misto, perfetti da dividere tra amici. Non mancheranno hamburger, pulled pork, chicken burger, grigliate, fritti, piatti vegetariani e proposte gluten free.

L’area feste ospiterà inoltre una zona giochi dedicata ai bambini, permettendo alle famiglie di trascorrere una serata all’insegna del relax e del divertimento, mentre aperitivi, cocktail, birre e drink accompagneranno il pubblico fino a tarda sera.

Summer Green Festival

Da sabato 1 agosto a domenica 23 agosto

Area Feste Chiesa di Sant’Aanna, via Monte Grappa 2, Cassano Magnago

Per informazioni: 3407218414

Ingresso gratuito

Per aggiornamenti e programma completo è possibile seguire le pagine social di The Green Door – Osteria dello Gnocco Fritto.