“Il Mio Lago” a Gavirate, al Lido Group Cycling e beneficenza per le Farfalle Lilla

L’evento farà tappa al Golden Beach sabato 5 settembre con le sessioni outdoor guidate dai master instructor della ICYFF e un aperilago con musica dal vivo. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione che si occupa di disturbi del comportamento alimentare

Sport, musica e solidarietà sul panorama del Lago di Varese. Sabato 5 settembre 2026 la suggestiva cornice del Golden Beach Restaurant al Lido di Gavirate (in via al Lido 22) ospiterà la tappa dell’ICYFF National Tour – Event 2026, denominata “Il Mio Lago”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Canottieri Gavirate e altre realtà locali, trasformerà il lungolago in una grande palestra a cielo aperto dedicata al Group Cycling, la disciplina di indoor cycling riconosciuta per l’allenamento e il coinvolgimento musicale.

Il programma delle pedalate

La giornata sportiva vedrà alternarsi sulle bici stazionarie alcuni tra i principali istruttori e master instructor nazionali della federazione (ICYFF): Duccio Gainotti, Silvia Bandini, Marco Merazzi, Lucio Colnaghi, Simona Ferioli, Peppe Ajera, Ross Azzalin e Alessandro Bassi.

L’Aperilago e la solidarietà

Al termine delle sessioni sportive, la serata proseguirà a partire dalle ore 20:30 con l’Aperilago a buffet presso il Golden Beach. La serata culinaria (proposta al costo di 25 euro a persona, con una consumazione inclusa e buffet libero) offrirà una ricca selezione di focacce farcite, cous cous (di carne, pesce e vegetariano), insalate di farro e riso, crudo e melone, caprese, pizze, tacchino tonnato, roast beef, frutta fresca e tiramisù. La serata sarà accompagnata dal dj set curato da DJ Silvio.

Iniziative benefiche: il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Le Farfalle Lilla”, realtà impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione e supporto alle famiglie per il contrasto ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).