Il nuovo polo di Gallarate apre senza l’Infanzia: ingresso rinviato al 15 settembre

Il nuovo polo scolastico di via Curtatone aprirà il 14 settembre con gli alunni della scuola Primaria, ma senza i bambini dell’Infanzia. Per loro il trasferimento nel nuovo edificio è stato fissato al 15 settembre.

L’anno scolastico dell’Infanzia inizierà regolarmente il 7 settembre, ma ancora nella sede di via Pradisera. È quanto comunica l’Istituto Comprensivo Ponti in una nota del 31 agosto, firmata dalla dirigente scolastica Francesca Capello e inviata a famiglie, docenti e personale Ata.

La comunicazione fa seguito a una nota dell’amministrazione comunale ricevuta dall’Istituto il 28 agosto. Nel documento si precisa che il trasferimento dell’Infanzia avverrà dal 15 settembre «in coerenza con il completamento delle attività di cantiere e le necessarie operazioni di trasloco e organizzazione degli spazi».

Per la scuola Primaria resta invece confermato l’avvio delle attività didattiche nel nuovo polo il 14 settembre.

Come cambiano gli orari

La variazione comporta anche alcune modifiche nell’organizzazione delle prime settimane di scuola.

Per l’Infanzia, i bambini di 4 e 5 anni già frequentanti inizieranno lunedì 7 settembre con ingresso tra le 8 e le 9 e uscita alle 12, senza mensa. Dall’8 al 18 settembre l’uscita sarà alle 13, con mensa e pre-scuola per gli iscritti. L’orario ordinario e il post-scuola partiranno invece dal 21 settembre. Il calendario per l’inserimento dei nuovi bambini sarà comunicato direttamente alle famiglie.

Per la Primaria, lunedì 14 settembre le classi prime entreranno alle 9, mentre per tutti l’uscita sarà alle 12.20 senza mensa. Dal 15 al 18 settembre le classi prime usciranno alle 12.20, mentre dalla seconda alla quinta l’orario sarà dalle 8.20 alle 14.20 con mensa. Anche in questo caso l’orario ordinario partirà da lunedì 21 settembre.

Bonetti: «Cosa è successo tra il 10 e il 28 agosto?»

Sul cambio di programma interviene il consigliere comunale di minoranza Gianpaolo Bonetti, referente Lavori Pubblici del Pd, che in un comunicato contesta all’amministrazione soprattutto i tempi con cui è arrivata la nuova indicazione.

Il consigliere richiama quanto annunciato dal sindaco Andrea Cassani il 10 agosto. In quell’occasione il primo cittadino, facendo il punto sui cantieri cittadini, aveva parlato degli «ultimi lavori» da completare per consentire l’ingresso dei bambini dell’Infanzia dal 7 settembre e quello degli alunni della Primaria dal 14 settembre.

«Peccato che il 31 agosto, ad appena una settimana dall’inizio della scuola, le famiglie abbiano scoperto che quei bambini il 7 settembre nel nuovo Polo non entreranno affatto», scrive Bonetti, mettendo a confronto quanto annunciato ad agosto con la comunicazione dell’Istituto, che fa ora riferimento al completamento delle attività di cantiere e alle operazioni di trasloco e organizzazione degli spazi.

Il consigliere chiede quindi chiarimenti su quanto accaduto nelle ultime settimane. «A questo punto ci piacerebbe conoscere il misterioso fenomeno verificatosi tra il 10 e il 28 agosto», scrive Bonetti.

Secondo il consigliere, se è intervenuto un problema imprevedibile l’amministrazione dovrebbe spiegare quale; se invece alcune criticità erano già emerse o risultavano prevedibili, dovrebbe chiarire perché siano state date rassicurazioni sull’ingresso del 7 settembre.

Le conseguenze per le famiglie

Nel suo intervento Bonetti insiste anche sugli effetti organizzativi del nuovo calendario per le famiglie. Il consigliere di minoranza sottolinea che per l’Infanzia l’orario con uscita alle 13 proseguirà fino al 18 settembre e che il post-scuola partirà soltanto dal 21. Anche per le classi dalla seconda alla quinta della Primaria l’orario ordinario viene fissato dal 21 settembre.

«Dietro un annuncio sbagliato non c’è soltanto una figuraccia politica: ci sono famiglie che lavorano e che avevano organizzato la propria vita sulla base delle informazioni ricevute», afferma Bonetti, richiamando le difficoltà nel riorganizzare ferie, turni di lavoro, permessi, nonni e baby-sitter.

Le domande su cantiere, arredi e spazi esterni

Bonetti pone infine una serie di domande sullo stato del nuovo polo scolastico: chiede se siano arrivati gli arredi, quando potranno essere utilizzati gli spazi esterni e quali eventuali lavorazioni resteranno da completare dopo l’ingresso degli alunni.

Il consigliere domanda inoltre, nel caso in cui i lavori dovessero proseguire anche dopo il 14 settembre, come saranno separati gli spazi di cantiere da quelli frequentati quotidianamente dai bambini e come saranno gestiti accessi, mezzi, operai e percorsi. Sono interrogativi contenuti nel comunicato politico e sui quali la nota dell’Istituto Comprensivo non fornisce indicazioni.

«Il nuovo Polo scolastico è un’opera importante per Gallarate. Proprio per questo avrebbe meritato meno propaganda da cantiere e più prudenza, programmazione e trasparenza», conclude Bonetti.

La domanda finale rivolta all’amministrazione riguarda il momento in cui è emerso lo slittamento dell’Infanzia: «Quando ha saputo l’Amministrazione che l’ingresso dell’Infanzia il 7 settembre, annunciato pubblicamente il 10 agosto, non sarebbe stato possibile?».

Il calendario comunicato dall’Istituto fissa quindi due date: 14 settembre per l’ingresso della Primaria nel nuovo polo e 15 settembre per il trasferimento dell’Infanzia da via Pradisera.