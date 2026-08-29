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Il partigiano Giacomo Bonnet compie 100 anni: Marnate celebra il suo primo centenario uomo

Dalla lotta di Liberazione al secolo di vita: Marnate festeggia Giacomo Bonnet, il "Cementista", che firma anche il primato di primo centenario uomo del comune

Generico 24 Aug 2026

Un pezzo di storia della Resistenza e della comunità locale che raggiunge il secolo di vita. Marnate festeggia i 100 anni di Giacomo Bonnet, noto in paese come il “Cementista”, protagonista negli anni della giovinezza della lotta partigiana durante la Liberazione e figura simbolo del territorio.

Oltre all’importante valore storico e umano del traguardo, la ricorrenza fissa un record per il comune marnatese: Bonnet è infatti il primo uomo nella storia del paese a spegnere cento candeline. Fino ad oggi, la soglia del secolo era stata superata esclusivamente da donne.

Dopo l’impegno da partigiano negli anni del conflitto, la vita di Bonnet è proseguita all’insegna del lavoro incisivo e della dedizione alla famiglia. Un percorso lungo cent’anni scandito da abitudini semplici: la passione per il ballo, la cura dell’orto da cui ha sempre ricavato cibo genuino e uno stile di vita dinamico, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Attorno al neo centenario si è stretta l’intera comunità di Marnate, esprimendo gratitudine e auguri a chi, con la propria storia personale, continua a rappresentare una memoria viva dei valori della Resistenza e del lavoro per l’intero paese.

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Pubblicato il 29 Agosto 2026
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