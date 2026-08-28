Albizzate
Il Passerotto che scoprì il mondo chiude la rassegna Che Spettacolo di Albizzate
Il debutto del nuovo spettacolo prodotto dalla compagnia L’Arca di Noe per la prima volta in scena venerdì 4 settembre alle ore 21 in piazza IV Novembre. Ingresso gratuito
Sarà un debutto a chiudere la 5ª edizione di Che Spettacolo, la rassegna gratuita per famiglie organizzata dalla compagnia L’Arca di Noe e dal Comune di Albizzate.
Venerdì 4 settembre in piazza IV Novembre va in scena per la prima volta Il Passerotto che scoprì il mondo, spettacolo ber bambini e famiglie ideato, prodotto e interpretato dalla compagnia L’Arca di Noe.
Sul palco prende vita, con delicatezza e poesia, il viaggio di un piccolo passerotto che scopre il mondo, l’amicizia, la paura, il coraggio e il valore dell’incontro con gli altri.
Attraverso pupazzi, figure animate, narrazione e musica eseguita dal vivo, lo spettacolo invita bambini e adulti a guardare la realtà con curiosità e meraviglia, riscoprendo il valore della libertà e della crescita.
Una serata speciale, ricca di fantasia e a partecipazione gratuita. Una serata adatta a tutti, adulti, bambini e famiglie. Per ridere, riflettere ed emozionarsi insieme in quel clima di stupore e magia che solo il Teatro sa creare.
Ingresso gratuito.
Spettacolo consigliato dai 4 anni in su
In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena in Sala Piotti – nell’Area Feste di Piazza IV Novembre
Per maggiori info scrivere a 351 3751758 oppure prenotazione@arcadinoeteatro.com.