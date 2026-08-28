Il Passerotto che scoprì il mondo chiude la rassegna Che Spettacolo di Albizzate

Sarà un debutto a chiudere la 5ª edizione di Che Spettacolo, la rassegna gratuita per famiglie organizzata dalla compagnia L’Arca di Noe e dal Comune di Albizzate.

Venerdì 4 settembre in piazza IV Novembre va in scena per la prima volta Il Passerotto che scoprì il mondo, spettacolo ber bambini e famiglie ideato, prodotto e interpretato dalla compagnia L’Arca di Noe.

Sul palco prende vita, con delicatezza e poesia, il viaggio di un piccolo passerotto che scopre il mondo, l’amicizia, la paura, il coraggio e il valore dell’incontro con gli altri.

Attraverso pupazzi, figure animate, narrazione e musica eseguita dal vivo, lo spettacolo invita bambini e adulti a guardare la realtà con curiosità e meraviglia, riscoprendo il valore della libertà e della crescita.

Una serata speciale, ricca di fantasia e a partecipazione gratuita. Una serata adatta a tutti, adulti, bambini e famiglie. Per ridere, riflettere ed emozionarsi insieme in quel clima di stupore e magia che solo il Teatro sa creare.

Ingresso gratuito.

Spettacolo consigliato dai 4 anni in su

In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena in Sala Piotti – nell’Area Feste di Piazza IV Novembre

Per maggiori info scrivere a 351 3751758 oppure prenotazione@arcadinoeteatro.com.