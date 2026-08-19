Il “Poltrona Tour” attraversa Varese prima del debutto al Cinema Nuovo

È partito il “Poltrona Tour”. Prima di prendere servizio al Cinema Teatro Nuovo, le nuove sedute “si concedono qualche ultimo giorno di libertà in giro per Varese”. L’iniziativa è di Filmstudio 90 ed è parte di un nuovo capito di “Pensiamo solo alle poltrone!”, la campagna lanciata per accompagnare il rinnovamento dello storico cinema di viale dei Mille.

L’idea è semplice e giocosa: portare le poltrone in città, farle diventare parte della città e raccontare attraverso di loro il legame tra il Cinema Nuovo e Varese. Prima di accogliere gli spettatori in sala, insomma, le nuove sedute si fanno conoscere e si godono gli ultimi giorni di “vacanza”.

Dietro il tono ironico c’è però un obiettivo molto concreto. La raccolta fondi avviata da Filmstudio 90 sulla piattaforma Produzioni dal Basso è arrivata a sfiorare i 28mila euro, sempre più vicina al traguardo fissato a 30mila euro. Restano ancora 12 giorni per contribuire alla campagna. Al momento i sostenitori sono 385.

Il crowdfunding accompagna il più ampio intervento di rinnovamento del Cinema Teatro Nuovo, che comprende anche l’arrivo delle nuove poltrone e punta a rendere la sala più accogliente e confortevole per il pubblico. Non è un semplice restyling. Le 450 poltrone rosse della storica monosala varesina, 250 in platea, 200 in galleria, hanno accompagnato decenni di proiezioni e spettacoli dal vivo, e ora hanno bisogno di essere sostituite: quelle di platea hanno quasi vent’anni, quelle di galleria risalgono agli anni ’80. Al loro posto arriveranno 432 nuove poltrone firmate Cinearredo, installate durante l’estate per farsi trovare pronte alla riapertura di settembre.

Il progetto è sostenuto in parte da un contributo di Regione Lombardia e per la parte restante dall’associazione, che ha scelto di coinvolgere direttamente spettatori, soci, appassionati di cinema e cittadini.

Ed è proprio Varese, in questi ultimi giorni di campagna, a diventare il palcoscenico delle nuove sedute. Le poltrone sono tra noi, attraversano la città e ricordano che un cinema non è fatto soltanto di schermo, film e proiettore, ma anche delle persone che lo frequentano e scelgono di sostenerlo. Poi, finite le vacanze, sarà il momento di prendere servizio. Naturalmente al Cinema Teatro Nuovo.

Sostieni la campagna: produzionidalbasso.com/project/pensiamo-solo-alle-poltrone-1

Filmstudio 90 APS, associazione di cultura cinematografica attiva a Varese dal 1990, gestisce il Cinema Teatro Nuovo dal 2006.