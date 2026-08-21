Il presidente dell’Ordine degli Infermieri chiede interventi concreti a sostegno della professione: “Basta buoni propositi”

Formazione, indennità di confine, welfare, carenza di personale, piano alloggi: sono i temi che da tempo occupano il dibattito politico e istituzionale sulla professione infermieristica, resi ancora più attuali dai recenti interventi di Emanuele Monti e dell’assessore regionale Massimo Sertori. Salvatore Santo, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Varese, analizza le criticità di un territorio di confine come quello varesino e chiede alle istituzioni di passare dalle dichiarazioni ai fatti.

Presidente, la politica sembra aver messo la professione infermieristica al centro dell’agenda. È un segnale positivo?

È positivo che questi temi siano entrati stabilmente nell’agenda istituzionale, ma oggi è necessario fare un passo ulteriore: trasformare le proposte in interventi concreti, sostenuti da risorse adeguate e soprattutto da tempi di attuazione definiti.

Uno dei temi più sentiti a Varese è l’indennità di confine. Perché è così centrale per il territorio?

Il tema dell’indennità di confine non può più rimanere soltanto oggetto di discussione. Occorre chiarire quali risorse saranno disponibili, chi potrà beneficiarne, con quali criteri e soprattutto quando la misura potrà diventare effettivamente operativa.

Non solo stipendi, dunque: lei parla spesso anche di welfare e condizioni di vita.

Trattenere gli infermieri significa anche migliorare le condizioni complessive di vita e di lavoro. Oggi la categoria è composta per oltre l’80% da donne, di età media vicina ai 57 anni, impegnata su turni che coprono le 24 ore, notti e festivi compresi. Per questo, sostegno agli affitti, agevolazioni sulla mobilità, servizi per l’infanzia compatibili con la turnistica e strumenti di conciliazione vita-lavoro rappresentano, sono elementi decisivi per rendere il territorio più attrattivo. Varese, proprio perché territorio di confine, potrebbe diventare un laboratorio nel quale sperimentare misure innovative dedicate alle professioni sanitarie.

Sulla carenza di personale, bastano i concorsi per tappare i buchi negli organici?

Non possiamo pensare di risolvere tutto esclusivamente bandendo nuovi concorsi che sappiamo già insufficienti. Dobbiamo intervenire sull’intero percorso: sostenere e rendere attrattivi i corsi di laurea, ridurre i costi universitari per gli studenti, prevenire gli abbandoni e soprattutto creare le condizioni perché, una volta formati, i professionisti scelgano di rimanere nel nostro sistema sanitario.

La professione infermieristica è cambiata molto negli ultimi anni. Il riconoscimento istituzionale ha tenuto il passo?

Non possiamo chiedere agli infermieri più competenze, più responsabilità e una presenza sempre più centrale nel sistema sanitario senza riconoscere parallelamente un reale sviluppo professionale ed economico. Pensiamo allo sviluppo dell’assistenza territoriale, dell’Infermiere di Famiglia e Comunità e della presa in carico della cronicità come ambiti in cui le responsabilità sono cresciute: occorre che la valorizzazione delle competenze e percorsi di carriera diventino realmente accessibili e parte integrante delle politiche regionali e nazionali.

Un appello finale alle istituzioni?

Il lavoro dei politici non può limitarsi a richiamare l’attenzione su questioni importanti per la nostra professione in prossimità delle tornate elettorali. Il passaggio decisivo è quello della concretezza. I problemi sono conosciuti e le proposte sono sul tavolo: dobbiamo sapere quali soluzioni saranno realmente attuate, con quali risorse e in quali tempi. Non stiamo parlando soltanto della tutela di una categoria, ma della capacità del nostro sistema sanitario di continuare a garantire assistenza di qualità. Trattenere gli infermieri, valorizzarne le competenze e rendere nuovamente attrattiva la professione significa tutelare prima di tutto i cittadini.