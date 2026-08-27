Casciago
Il Riarma Caffè spegne 12 candeline: una serata di festa a Morosolo tra cibo e dj set
Sabato 5 settembre il locale di Morosolo festeggia 12 anni di attività con un party serale: cibo e musica per ringraziare la clientela
05 Settembre 2026
Traguardo importante per il Riarma Caffè, che si appresta a festeggiare il suo dodicesimo anniversario di apertura. Per l’occasione, il locale di Morosolo ha organizzato un evento speciale aperto a clienti di lunga data e nuovi avventori, per condividere insieme questo traguardo.
La festa si terrà sabato 5 settembre, con un appuntamento serale previsto dalle ore 19:00 alle 00:00.
Durante la serata verrà offerto a tutti i partecipanti buon cibo accompagnato da un dj set che farà da sottofondo musicale per l’intera durata dell’evento. Per permettere una migliore organizzazione della serata, lo staff del locale fa sapere che è gradita la prenotazione (profilo Instagram).
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