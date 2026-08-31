“Il rosa è in Circolo”: a Bolladello di Cairate gran finale con Laura Campiglio e il Binaghi Di Toma Duo

Si avvia alla conclusione “Il rosa è in Circolo”, la rassegna letteraria promossa dal Circolo Cooperativo Popolare di Bolladello con il patrocinio del Comune di Cairate e della Pro Loco. Dopo i primi tre incontri estivi che hanno visto protagoniste Emanuela Signorini, Sarah Pellizzari Rabolini e Roberta Lucato, l’iniziativa dedicata alle autrici del territorio vivrà il suo quarto e ultimo appuntamento sabato 5 settembre alle 17:30.

Nel cortile all’ombra del glicine di via Azimonti 6 (in caso di maltempo l’evento si sposterà al chiuso), la scrittrice Laura Campiglio proporrà un reading del suo ultimo libro, “Il cuore è sempre a sinistra”. Attraverso racconti, immagini e contributi video, l’autrice ripercorrerà le vicende sentimentali di celebri coppie della sinistra mondiale. La presentazione sarà accompagnata dalle esecuzioni musicali del “Binaghi Di Toma Duo”, con Luca Di Toma al pianoforte e Gianni Binaghi al sax soprano.

Nel corso del pomeriggio i partecipanti potranno visitare le storiche cantine del Circolo di Bolladello. La rassegna si chiuderà con una degustazione gratuita della “Prison Beer”, la birra prodotta dalla cooperativa “La Valle di Ezechiele”, realtà impegnata nei percorsi di reinserimento lavorativo per le persone detenute. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.