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Il Serd di via Rossi a Varese chiude due giorni per lavori sulla cabina elettrica

A causa di un intervento di riqualificazione della cabina elettrica la sede di via Ottorino Rossi sarà interessata da un’interruzione dell’alimentazione elettrica sabato 5 e domenica 6 settembre

asl di varese

A causa di un intervento di riqualificazione della cabina elettrica, la sede di via Ottorino Rossi a Varese sarà interessata da un’interruzione dell’alimentazione elettrica sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo motivo, il SER.D. di via Ottorino Rossi resterà chiuso nelle due giornate.

Per garantire la continuità delle terapie farmacologiche, sarà eccezionalmente aperto il SER.D. di Tradate, in via A. da Tradate 3, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

 

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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