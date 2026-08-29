Il sindaco annuncia: ad Albizzate due vigilantes privati in parchi, piazze e luoghi pubblici contro vandalismo e chi disturba

Due operatori di un’agenzia di vigilanza privata a presidio dei parchi, degli edifici comunali, della stazione, delle scuole e del centro sportivo. Parte da questa sera, in via sperimentale, il potenziamento dei controlli sul territorio comunale di Albizzate annunciato dal sindaco Mirko Zorzo con un messaggio rivolto direttamente alla cittadinanza.

Alla base della decisione ci sono le segnalazioni raccolte negli ultimi mesi dal primo cittadino: atti di vandalismo su panchine e giochi per bambini, rifiuti e bottiglie abbandonate nei parchi, in piazza IV Novembre, in via XX Settembre e in piazzale Sefro nelle ore serali, schiamazzi notturni, scritte sui muri degli edifici pubblici. «Parlo di un’inciviltà diffusa che genera degrado e insicurezza», ha detto Zorzo, che ha messo nell’elenco anche i cani lasciati liberi senza guinzaglio nei parchi, nelle aree gioco e sui marciapiedi, e le deiezioni non raccolte. «Amare gli animali significa anche rispettare la comunità: il guinzaglio nei luoghi pubblici è obbligatorio, la raccolta delle deiezioni è obbligatoria».

Un ruolo di deterrenza, non di sostituzione

Il sindaco ha chiarito i confini del servizio. I due operatori qualificati non sostituiranno le forze dell’ordine — «che ringrazio ogni giorno per il lavoro che svolgono» — ma avranno un compito di presidio, deterrenza, controllo e segnalazione immediata di ogni anomalia ai carabinieri e alla polizia locale. «Un investimento che abbiamo ritenuto doveroso e congruo per la tranquillità delle nostre famiglie albizzatesi», ha spiegato Zorzo, che ha rivendicato la scelta come un passaggio «dalle parole ai fatti», fatto «con il nostro sano pragmatismo albizzatese».

Il messaggio all’origine dell’annuncio è insieme una richiamo alle regole e una rassicurazione: «Le nostre piazze, i nostri parchi, la stazione, le scuole, il centro sportivo, le vie del nostro paese non sono proprietà di nessuno. Sono di tutti. Sono la nostra casa comune e come in ogni casa ci sono delle regole. Senza regole la casa decade». E ancora: «Albizzate è e resterà un paese accogliente e civile. Chi frequenta i nostri spazi con educazione e rispetto sarà sempre il benvenuto».

L’appello ai cittadini: segnalare e vivere le piazze

Alla comunità il sindaco ha chiesto due cose. La prima è continuare a segnalare alla polizia locale e ai carabinieri ogni situazione sospetta. La seconda è occupare gli spazi pubblici: «Una piazza piena di famiglie, di bambini, di persone perbene è il più grande deterrente contro il degrado».

Zorzo ha infine invitato a lavorare sulla «cultura della sicurezza e del senso di appartenenza alla comunità», chiamando in causa anche le famiglie nell’educazione dei figli e chiedendo un occhio di riguardo per gli anziani, «risorse umane preziose e insostituibili». La chiusura è un patto: «Noi dell’amministrazione comunale continueremo a metterci l’impegno, i controlli e le risorse. Voi continuate a metterci l’amore per Albizzate».