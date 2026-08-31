Il sindaco di Sesto Calende saluta Don Luciano: “Riferimento civile e umano per la città”

«In questi tre anni di costante e attenta presenza, Don Luciano non è stato soltanto una guida spirituale, ma un autentico punto di riferimento umano, civile e sociale, un pastore nella vita della comunità». Lo scorso 28 agosto, festa del patrono della comunità pastorale Sant’Agostino, il sindaco di Sesto Calende Betta Giordani ha salutato il sacerdote in partenza per il nuovo incarico, dando contestualmente il benvenuto a Don Nicola.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il suo intervento pronunciato durante la cerimonia per la festa di Sant’Agostino:

Oggi la nostra comunità si ritrova qui riunita per celebrare Sant’Agostino, patrono della nostra Comunità Pastorale, maestro di vita e di fede nella ricerca di senso, di verità e di comunione.

È proprio nel segno del suo insegnamento — che ci invita a camminare insieme, uniti nel cuore e nell’anima verso il bene comune — che oggi viviamo questo momento così significativo per la nostra città.

E la cornice di questa celebrazione ci offre l’occasione per rivolgere il saluto riconoscente della nostra città a Don Luciano, che conclude anzitempo il suo servizio nella nostra Comunità Pastorale.

In questi tre anni di costante e attenta presenza, Don Luciano non è stato soltanto una guida spirituale, ma un autentico punto di riferimento umano, civile e sociale, un pastore nella vita della comunità.

Con la sua sensibilità, le sue parole di grande spessore, capaci di guidare e ispirare, l’ascolto aperto e attento e un’accoglienza sincera, Don Luciano si è speso ogni giorno nelle relazioni umane, infondendo fiducia e costruendo occasioni di dialogo tra i credenti e tra chi si interroga in modi diversi sul senso della fede e della spiritualità.

Da Sindaco, ho sempre trovato in lui un interlocutore attento, cordiale e sempre guidato dal principio del bene comune.

La collaborazione tra l’istituzione civile e quella religiosa è stata costante, solida e fondata su un rispetto profondo e una stima reciproca.

Oggi, caro Don Luciano, pur nel dispiacere di questo saluto, prevale la gratitudine per i frutti che hai saputo donarci e che continueranno a maturare nel tempo.

Ti accompagnino i miei auguri e l’abbraccio della nostra comunità per il nuovo incarico che ti attende presso il Romitaggio di Ghirla e la parrocchia di San Vittore a Varese, nella certezza che saprai portare anche lì l’umanità e la dedizione con le quali ti abbiamo conosciuto.

A Don Nicola, che raccoglie il tuo testimone, desidero esprimere il più caldo benvenuto da parte della città di Sesto Calende, nella consapevolezza di proseguire insieme una collaborazione proficua per il bene di tutti i cittadini.

Buon lavoro tra noi, Don Nicola e grazie, Don Luciano, per tutto ciò che hai fatto per noi.

Consegno ora, a Don Luciano, a nome dell’Amministrazione Comunale di Sesto Calende un dono, che nel raffigurarla, vuole testimoniare il tempo trascorso qui e l’affetto della città.

Il Sindaco di Sesto Calende, Betta Giordani