“Il tempo del giardino”: l’8 settembre l’evento con Pietro Bruni a Villa Panza

Il naturalista presenterà il suo nuovo manuale e guiderà il pubblico alla scoperta del parco FAI

Villa Panza ospita un appuntamento interamente dedicato alla natura e alla sostenibilità ambientale. Il naturalista e giardiniere Pietro Bruni, fondatore della piattaforma Yougardener, presenta il suo nuovo manuale intitolato Il tempo del giardino. L’evento si terrà lunedì 8 settembre a partire dalle 18:00 all’interno del Salone Impero del bene FAI di Varese.

Durante l’incontro, l’autore affronterà i temi centrali del suo lavoro, tra cui la tutela degli impollinatori, la salvaguardia della biodiversità urbana, la cura consapevole delle piante e l’adattamento degli spazi verdi ai cambiamenti climatici.

Al termine della presentazione teorica è prevista una passeggiata guidata dallo stesso Bruni all’interno del parco della villa. I partecipanti osserveranno da vicino le specie botaniche e impareranno a leggere gli equilibri dell’ecosistema circostante.

L’accesso al Salone Impero per la presentazione del libro è libero e gratuito fino a esaurimento posti. La visita guidata al parco ha un costo di 20 euro per il pubblico generale e di 10 euro per i tesserati FAI.