Il tentato furto a Solbiate Olona diventa rapina, commessa colpita al volto, indagano i Carabinieri
L’episodio è avvenuto nel punto vendita del centro commerciale\. Due persone avrebbero tentato di rubare della merce e, dopo essere state scoperte, una di loro ha colpito la lavoratrice con un pugno
Un tentativo di furto sfociato in un’aggressione ai danni di una commessa. È quanto accaduto giovedì all’interno di un punto vendita del centro commerciale di Solbiate Olona. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che procedono per l’ipotesi di rapina impropria.
Secondo una prima ricostruzione, due persone sarebbero entrate nel negozio con l’intenzione di sottrarre della merce, cercando inizialmente di distrarre la dipendente presente in quel momento. La lavoratrice, accortasi di quanto stava accadendo, avrebbe richiamato l’attenzione chiedendo aiuto.
La situazione sarebbe però rapidamente degenerata. Prima di allontanarsi dal negozio, uno dei due avrebbe colpito la commessa con un pugno al volto, provocandole una ferita e lasciandola sotto shock.
Sul posto sono intervenuti i sanitari e i Carabinieri. La lavoratrice è stata accompagnata in ospedale per essere sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso.
L’episodio ha suscitato preoccupazione all’interno del punto vendita.
Saranno ora gli accertamenti dei Carabinieri a ricostruire con precisione la dinamica e a individuare i responsabili. Gli investigatori potranno anche acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro commerciale, utili per identificare le due persone e ricostruire le fasi dell’aggressione.
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