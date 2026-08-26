Il tetto della chiesa di Golasecca danneggiato dal maltempo: parte una raccolta fondi per ripararlo
La parrocchiale di Santa Maria Assunta ha subito danni strutturali durante un temporale di agosto. Aperta una raccolta fondi online e in chiesa per sostenere il restauro
Un temporale ha danneggiato ad agosto il tetto della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Golasecca. La struttura, situata nel centro del paese, è ora al centro di una raccolta fondi promossa dalla parrocchia per finanziare i lavori di riparazione.
La chiesa è il punto di riferimento per le celebrazioni domenicali e per le principali festività religiose del paese. Golasecca ha una storia che risale alla cultura celtica, con testimonianze di epoche diverse che si sono succedute nei secoli, spesso poco conosciute al di fuori dell’ambito locale.
La parrocchiaha lanciato un appello per i lavori di ripristino del tetto. Le donazioni possono essere effettuate tramite QR code, con smartphone, oppure online tramite PayPal o carta di credito. La campagna è consultabile sul sito Rete del Dono. Chi preferisce una donazione diretta può lasciare un’offerta nell’apposita cassetta all’interno della chiesa.
“La chiesa parrocchiale, in centro paese è il luogo dove la comunità alla Domenica e nelle principali feste si ritrova -si legge sul sito- . Siamo una parrocchia povera e piccola: aiutaci a riparare il tetto perché questo edificio possa continuare a essere il cuore del paese e non sia l’ennesimo luogo abbandonato alle ingiurie del tempo di una comunità colma di monumenti da visitare, di vicende da raccontare, di popoli stabilitisi, di epoche che parlano ancora oggi”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
lenny54 su "Moschea" di via Giusti Varese, Galparoli attacca e parla di regalo politico, Palazzo Estense replica: "È lì da 30anni"
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.