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Gallarate/Malpensa

Il tetto della chiesa di Golasecca danneggiato dal maltempo: parte una raccolta fondi per ripararlo

La parrocchiale di Santa Maria Assunta ha subito danni strutturali durante un temporale di agosto. Aperta una raccolta fondi online e in chiesa per sostenere il restauro

Chiesa di Golasecca

Un temporale ha danneggiato ad agosto il tetto della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Golasecca. La struttura, situata nel centro del paese, è ora al centro di una raccolta fondi promossa dalla parrocchia per finanziare i lavori di riparazione.

La chiesa è il punto di riferimento per le celebrazioni domenicali e per le principali festività religiose del paese. Golasecca ha una storia che risale alla cultura celtica, con testimonianze di epoche diverse che si sono succedute nei secoli, spesso poco conosciute al di fuori dell’ambito locale.

Chiesa di Golasecca

La parrocchiaha lanciato un appello per i lavori di ripristino del tetto. Le donazioni possono essere effettuate tramite QR code, con smartphone, oppure online tramite PayPal o carta di credito. La campagna è consultabile sul sito Rete del Dono. Chi preferisce una donazione diretta può lasciare un’offerta nell’apposita cassetta all’interno della chiesa.

“La chiesa parrocchiale, in centro paese è il luogo dove la comunità alla Domenica e nelle principali feste si ritrova -si legge sul sito- . Siamo una parrocchia povera e piccola: aiutaci a riparare il tetto perché questo edificio possa continuare a essere il cuore del paese e non sia l’ennesimo luogo abbandonato alle ingiurie del tempo di una comunità colma di monumenti da visitare, di vicende da raccontare, di popoli stabilitisi, di epoche che parlano ancora oggi”.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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