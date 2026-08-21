Il Varese apre la campagna abbonamenti: “La duménega cunti l’è püssée bèla”

Il Varese Football Club ha aperto la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/2027. La società biancorossa chiama a raccolta la città, i sostenitori storici e i giovani tifosi per riempire le gradinate dello stadio “Franco Ossola” sia per le sfide della formazione maschile sia per quelle della squadra femminile durante tutto il campionato di regular season.

I prezzi e le agevolazioni per le famiglie

«La società – spiegano – ha confermato una politica di prezzi accessibile, pensata per incentivare la presenza delle famiglie, dei giovani e dei sostenitori storici». L’abbonamento – opzione unica per la tribuna centrale dello stadio e del centro delle Bustecche per le gare della femminile – avrà un costo di 150 Euro (120 il ridotto per Under 16 e Over 70) mentre sarà sempre gratis l’ingresso per i bambini sotto i 10 anni.

Come e dove sottoscrivere la tessera

La sottoscrizione delle tessere potrà avvenire sia in presenza sia tramite canale digitale. Per la vendita allo sportello, i botteghini dello Stadio “Franco Ossola” apriranno sabato 5 settembre dalle 10:00 alle 13:00 e sabato 12 settembre dalle 12:00 alle 14:00. Per chi preferisce l’acquisto a distanza, il servizio online sarà attivo senza interruzioni a partire dalle ore 10:00 di sabato 5 settembre fino alle ore 14:00 di sabato 12 settembre. Qui il link