Il Varese apre la campagna abbonamenti: “La duménega cunti l’è püssée bèla”
Aperta la vendita dei tagliandi per le gare interne delle formazioni maschili e femminili con possibilità di acquisto sia ai botteghini dello stadio cittadino che attraverso la piattaforma digitale dedicata
Il Varese Football Club ha aperto la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/2027. La società biancorossa chiama a raccolta la città, i sostenitori storici e i giovani tifosi per riempire le gradinate dello stadio “Franco Ossola” sia per le sfide della formazione maschile sia per quelle della squadra femminile durante tutto il campionato di regular season.
I prezzi e le agevolazioni per le famiglie
«La società – spiegano – ha confermato una politica di prezzi accessibile, pensata per incentivare la presenza delle famiglie, dei giovani e dei sostenitori storici». L’abbonamento – opzione unica per la tribuna centrale dello stadio e del centro delle Bustecche per le gare della femminile – avrà un costo di 150 Euro (120 il ridotto per Under 16 e Over 70) mentre sarà sempre gratis l’ingresso per i bambini sotto i 10 anni.
Come e dove sottoscrivere la tessera
La sottoscrizione delle tessere potrà avvenire sia in presenza sia tramite canale digitale. Per la vendita allo sportello, i botteghini dello Stadio “Franco Ossola” apriranno sabato 5 settembre dalle 10:00 alle 13:00 e sabato 12 settembre dalle 12:00 alle 14:00. Per chi preferisce l’acquisto a distanza, il servizio online sarà attivo senza interruzioni a partire dalle ore 10:00 di sabato 5 settembre fino alle ore 14:00 di sabato 12 settembre. Qui il link
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