Il Varese cala il tris sul Gavirate nel segno di Favale
L'ala biancorossa segna, sbaglia un rigore e regala due assist nel test alle Bustecche contro i rossoblù di Promozione. Domenica si fa sul serio con la Coppa Italia di Serie D a Solbiate Arno
Il Varese chiude la sessione estiva di amichevoli con una vittoria 3-0 sul Gavirate (Promozione) nell’ultimo test prima degli impegni ufficiali. La formazione guidata da mister Andrea Ciceri indirizza l’incontro nel primo tempo grazie alla spinta costante di Daniele Favale.
Se nelle scorse amichevoli l’allenatore biancorosso aveva mischiato le carte, questa volta parte con quello che, al momento, potrebbe essere il 4-3-3 titolare con Costante e Bruzzone al centro della difesa, De Ponti ritrovato in mediana e l’attacco formato da Favale, Ndagijimana e Cogliati come punta.
La squadra biancorossa parte bene e al 14’ sblocca il risultato: rilancio lungo del portiere Mangano per Favale che brucia la corsia di destra, supera il difensore con una sterzata e supera Brusa sul primo palo. Il numero 10 biancorosso ha l’occasione di raddoppiare a metà prima frazione su calcio di rigore, ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario. Dopo l’errore dal dischetto però Favale sale nuovamente in cattedra e confeziona due assist fotocopia dalla destra: il primo permette a Beretta di firmare il 2-0, il secondo serve a Ndagijimana la palla per il tris che chiude la prima frazione
Nella seconda metà di gara i numerosi cambi condizionano il ritmo partita. Il Varese si ridisegna col 4-2-3-1 con Barzotti a supporto della punta, sfiorando il quarto gol al 60’ su un cross di Ndagijimana ma non riesce più a cambiare il risultato. Gli avversari provano a farsi vedere con una doppia occasione di El Matrague negli ultimi venti minuti, ma la difesa biancorossa regge fino al fischio finale dopo quattro minuti di recupero.
Il test regala indicazioni preziose in vista dell’inizio delle gare ufficiali. I biancorossi arrivano con il morale alto al debutto stagionale di domenica 30 agosto (ore 18) al “Chinetti” di Solbiate Arno, dove ad attenderli ci sarà la Solbiatese per il primo turno di Coppa Italia.
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