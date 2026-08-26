Il varesino Mario Visco premiato agli InterContinental Music Awards con “The Flesh”

C’è anche un varesino tra i vincitori degli InterContinental Music Awards 2026. È Mario Visco, giornalista e autore, premiato con la canzone “The Flesh” nella categoria “Best of AI Generative (Artist Directed)”. Il riconoscimento è stato annunciato il 23 agosto, durante la quattordicesima edizione della cerimonia internazionale organizzata dall’ICMA, realtà fondata nel 2011 e con sede a Los Angeles.

Una vittoria che porta con sé anche un tema molto attuale: il rapporto tra creatività umana e intelligenza artificiale.

“The Flesh” è infatti una canzone in lingua inglese nata sotto la direzione artistica di Visco attraverso l’utilizzo di strumenti di IA generativa. Un processo nel quale, sottolinea l’autore, la tecnologia rimane uno strumento: testo, intenzione espressiva, scelte musicali e risultato finale restano nelle mani di chi crea.

«Non considero l’intelligenza artificiale una scorciatoia. Semmai un supporto», spiega Visco. Per l’autore varesino l’IA amplia le possibilità della scrittura musicale, ma non elimina la necessità di «scegliere, correggere e dirigere». La macchina può generare suoni, osserva, mentre ciò che si vuole comunicare continua a nascere dall’esperienza umana e dalla scelta delle parole, dei versi e del ritmo.

Dalle parole alla musica, passando per l’intelligenza artificiale

Giornalista da quasi quarant’anni, Mario Visco scrive canzoni, poesie e racconti fin dall’adolescenza e negli ultimi anni è tornato con maggiore frequenza alla scrittura. Da pochi giorni è uscito su Amazon anche “Un viaggio”, diario intimo e ironico scritto all’inizio di luglio durante un viaggio solitario nel Sud della Francia.

Con la partecipazione agli InterContinental Music Awards ha invece scelto di sperimentare l’incontro tra parola, composizione tradizionale e nuove tecnologie generative.

«Ho partecipato a questo concorso lo scorso gennaio nella categoria riservata agli autori e compositori che lavorano con l’ausilio dell’IA. Poi, poche settimane fa, è arrivata la sorpresa della finale. E oggi questo riconoscimento», racconta Visco.

Un premio che l’autore accoglie riportando l’attenzione soprattutto sulla parola e sulla musica: un modo, spiega, per tenere insieme sentimento e pensiero e per condividere attraverso le canzoni «un pezzetto di strada» con chi vuole percorrerlo, con o senza intelligenza artificiale.

Gli InterContinental Music Awards accolgono musicisti di ogni nazionalità, lingua e genere musicale. Le opere in concorso vengono valutate da una giuria professionale sulla base di originalità, composizione, qualità produttiva ed espressione artistica.

“The Flesh” è disponibile sul canale YouTube di Mario Visco, mentre l’elenco dei vincitori 2026 è pubblicato sul sito ufficiale degli InterContinental Music Awards.