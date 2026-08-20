Tempo Libero
Il venerdì sera di Gurone in Festa è con la musica della Futura Band e alla cucina pugliese
Il 4 settembre il programma prevede con l’esibizione dal vivo con rock italiano e sul revival dagli anni ’70 e una proposta gastronomica speciale dedicata ai piatti tipici della tradizione pugliese
La programmazione di “Gurone in festa” propone per venerdì 4 settembre una serata dedicata alla grande musica dal vivo e alla buona cucina. Presso l’Oratorio di Gurone, frazione di Malnate, si terrà il concerto della Futura Band, pronta a salire sul palco a partire dalle ore 21.30 per far ballare e cantare tutto il paese.
La musica dal vivo con la Futura Band
La serata musicale vedrà protagonista un repertorio interamente incentrato sul rock italiano e sul revival dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. I musicisti del gruppo si preparano a coinvolgere il pubblico con un’esibizione energica e ritmata, pensata per attraversare le decadi più significative della canzone italiana.
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I sapori della Puglia in tavola
Accanto all’offerta musicale, la cucina dell’oratorio affiancherà ai piatti tradizionali della manifestazione una speciale proposta gastronomica. Per l’occasione della serata di venerdì, ci sarà infatti un menù interamente dedicato alle specialità della tradizione pugliese, da affiancare ai classici sempre presenti nel programma della festa.