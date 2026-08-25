Il veterinario varesino e il ricordo del terremoto di Amatrice 10 anni dopo: “Un’esperienza che lascia il segno per una vita intera”

A dieci anni dal terremoto che il 24 agosto 2016 devastò il centro Italia, Claudio Carcano, veterinario varesino con esperienza decennale e una clinica alla Schiranna attiva da vent’anni, ripercorre i giorni trascorsi ad Amatrice come uno dei momenti più intensi della sua carriera e della sua vita. Carcano era all’epoca in forza alle unità cinofile dei Vigili del Fuoco, di cui è stato tra i fondatori nel lontano 2005, quando il servizio venne finalmente riconosciuto dopo anni di lavoro preparatorio.

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La chiamata il giorno stesso del sisma

Carcano fu contattato direttamente da una dirigente del Ministero dell’Interno, responsabile dell’unità cinofila nazionale, poche ore dopo il terremoto, mentre era ancora impegnato in un intervento chirurgico in clinica. La richiesta era chiara: serviva coordinare i veterinari in arrivo da tutta Italia e portare sul posto materiale sanitario per garantire il supporto veterinario ai cani da soccorso. Senza esitazioni, Carcano chiuse l’ambulatorio, preparò materiale di primo soccorso e l’attrezzatura per piccoli interventi chirurgici da campo, e partì subito in direzione Amatrice insieme alla sua border collie Jody, allora di tre anni, oggi tredici e mezzo, anche lei qualificata per il soccorso su macerie e in superficie.

Uno scenario di distruzione totale

Arrivato in tarda serata, con difficoltà persino a raggiungere il centro del comune — che include, oltre ad Amatrice, altre 69 frazioni — Carcano si trovò davanti strade interrotte, macerie ovunque e auto sepolte. Non era la sua prima esperienza in uno scenario post-sisma: pochi anni prima aveva lavorato per una decina di giorni durante il terremoto dell’Aquila, presso l’unità veterinaria locale di Colle Maggio. Amatrice, però, si rivelò un’esperienza di natura completamente diversa: già nella prima notte, tra le scosse di assestamento che si susseguivano di continuo, Carcano fu chiamato per il suo primo intervento, la medicazione di un cane da soccorso ferito da un corpo estraneo trovato tra le macerie.

Il presidio veterinario nato dal nulla

Nei giorni successivi, Carcano recuperò una piccola casetta di legno rimasta miracolosamente in piedi — in origine adibita all’esposizione di plastici di animali selvatici del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Amatrice era sede — e la trasformò in un vero e proprio presidio veterinario. Fu lì che, per i primi giorni, concentrò da solo la gestione di tutti gli animali da compagnia recuperati sotto le macerie, prima che il passaparola tra le squadre di soccorso portasse rinforzi: colleghe volontarie da Rieti, poi altri veterinari da Latina e da diverse regioni italiane.

Carcano racconta di aver effettuato, nei quindici giorni di permanenza sul posto, circa 40-50 interventi di recupero, non sempre con esito positivo: in alcuni casi si trattava di recuperare carcasse di animali, un’operazione resa ancora più delicata dal caldo estivo. Le giornate di lavoro duravano tra le 10 e le 12 ore, con base logistica in un campo allestito fuori Amatrice, in direzione Rieti.

Il salvataggio di Rubia

Tra i tanti interventi, uno in particolare è rimasto impresso nella memoria di Carcano: il salvataggio di Rubia, una giovane segugia maremmana rimasta sepolta sotto le macerie della propria abitazione. Segnalata da un vicino dopo i primi giorni di emergenza, Rubia fu individuata grazie ai lamenti percepiti sotto un cumulo di detriti. Intervennero le squadre USAR (Urban Search and Rescue) dei Vigili del Fuoco, con cui Carcano lavorava a stretto contatto, che dopo aver consolidato le macerie e aperto una breccia nella muratura riuscirono a estrarla viva dopo circa 3/4 ore di lavoro. Rubia venne affidata a Carcano in condizioni tutto sommato buone, e il veterinario ha mantenuto i contatti con il proprietario del cane, residente a Roma come molti abitanti di Amatrice che vivevano lì solo nei periodi di villeggiatura.

Il ricongiungimento con i proprietari

Oltre agli aspetti prettamente sanitari, fondamentali in situazioni drammatiche come quelle di Amatrice, uno degli aspetti più delicati del lavoro sul campo, racconta Carcano, era proprio il tentativo di risalire ai proprietari degli animali salvati, spesso partendo solo dal numero civico di un’abitazione ormai ridotta in macerie. Non sempre le notizie erano buone: in alcuni casi il proprietario risultava deceduto, in altri ricoverato in ospedale. Ma quando il ricongiungimento andava a buon fine, era — nelle parole di Carcano — il momento che dava più forza per proseguire quella che definisce «una vera e propria missione».

Il rientro e l’impatto emotivo

Dopo quindici giorni operativi ad Amatrice, il rientro alla quotidianità non fu semplice. Carcano descrive un vero e proprio smarrimento nel ritrovare i ritmi della vita di tutti i giorni, tra lavoro e famiglia, definendo l’esperienza qualcosa che “segna per tutta la vita” e che porta inevitabilmente a rivedere le proprie priorità. Un’esperienza che, l’anno successivo, lo vide impegnato anche in un’altra missione delicata, il recupero dei gatti dalle zone rosse del cratere sismico, condotta insieme alla LAV e alla Regione Lazio — vicenda che, conferma Carcano, meriterebbe un racconto a parte.