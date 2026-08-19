In arrivo forti temporali sul Varesotto: dalla mattina di giovedì 20 agosto è allerta arancione
Attese piogge molto intense e grandine. L'allerta resterà in vigore fino al prossimo aggiornamento
Allerta arancione per temporali forti nel Varesotto. La Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso oggi, mercoledì 19 agosto l’allerta che interessa in particolare la zona Laghi e Prealpi Varesine. Anche il nodo idraulico di Milano vivrà la stessa allerta arancione per forti temporali e rischio idrogeologico.
Per il territorio varesino l’allerta per temporali scatta inizialmente con codice giallo dalle 14 di mercoledì 19 agosto, per poi passare a codice arancione, corrispondente a una criticità moderata, dalle ore 6 di giovedì 20 agosto. La validità è indicata fino al prossimo aggiornamento.
A mezzanotte scatterà anche il rischio idrogeologico con codice giallo.
Il quadro meteorologico
Alla base dell’allerta c’è un deciso aumento dell’instabilità. Già nel tardo pomeriggio e nella serata di mercoledì 19 agosto sono possibili temporali, soprattutto sui settori nord-occidentali della Lombardia. Localmente le precipitazioni potranno raggiungere 50-60 millimetri in sei ore.
La situazione è prevista in ulteriore peggioramento giovedì 20 agosto, quando l’instabilità accompagnerà l’intera giornata. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine di medie e grandi dimensioni, piogge molto forti e intense raffiche di vento.
Gli accumuli massimi locali indicati dalla Protezione civile sono particolarmente rilevanti: 70-120 millimetri in sei ore, 80-160 millimetri in dodici ore e fino a 100-200 millimetri nell’arco delle 24 ore. Le raffiche più intense associate ai temporali potranno inoltre raggiungere i 90-110 chilometri orari.
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