In arrivo forti temporali sul Varesotto: dalla mattina di giovedì 20 agosto è allerta arancione

Allerta arancione per temporali forti nel Varesotto. La Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso oggi, mercoledì 19 agosto l’allerta che interessa in particolare la zona Laghi e Prealpi Varesine. Anche il nodo idraulico di Milano vivrà la stessa allerta arancione per forti temporali e rischio idrogeologico.

Per il territorio varesino l’allerta per temporali scatta inizialmente con codice giallo dalle 14 di mercoledì 19 agosto, per poi passare a codice arancione, corrispondente a una criticità moderata, dalle ore 6 di giovedì 20 agosto. La validità è indicata fino al prossimo aggiornamento.

A mezzanotte scatterà anche il rischio idrogeologico con codice giallo.

Il quadro meteorologico

Alla base dell’allerta c’è un deciso aumento dell’instabilità. Già nel tardo pomeriggio e nella serata di mercoledì 19 agosto sono possibili temporali, soprattutto sui settori nord-occidentali della Lombardia. Localmente le precipitazioni potranno raggiungere 50-60 millimetri in sei ore.

La situazione è prevista in ulteriore peggioramento giovedì 20 agosto, quando l’instabilità accompagnerà l’intera giornata. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine di medie e grandi dimensioni, piogge molto forti e intense raffiche di vento.

Gli accumuli massimi locali indicati dalla Protezione civile sono particolarmente rilevanti: 70-120 millimetri in sei ore, 80-160 millimetri in dodici ore e fino a 100-200 millimetri nell’arco delle 24 ore. Le raffiche più intense associate ai temporali potranno inoltre raggiungere i 90-110 chilometri orari.