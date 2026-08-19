In caso di chiamata ingiustificata o grave imprudenza, i costi dei soccorsi saranno a carico dell’utente
Le nuove disposizioni per le operazioni effettuate dalla Guardia di Finanza prevedono il addebito delle spese solo dopo la conclusione dell'intervento. Nessun costo per chi si trova in una reale situazione di pericolo
Entrano in vigore nuove disposizioni relative agli interventi di ricerca e soccorso effettuati dalla Guardia di Finanza. Il principio introdotto stabilisce che chi causa una situazione di emergenza con dolo o grave imprudenza, oppure chi richiede l’attivazione dei mezzi senza un giustificato motivo, dovrà farsi carico delle spese sostenute per l’operazione.
La misura nasce dall’esigenza di tutelare l’efficienza della macchina dei soccorsi. Il Corpo opera in mare, in montagna e in scenari di calamità impiegando risorse altamente specializzate: dalle unità cinofile agli elicotteri, dagli aerei ai droni, fino ai mezzi navali e ai veicoli di terra. Ogni intervento non necessario comporta un dispendio di fondi pubblici e rischia di impegnare uomini e strumentazioni che potrebbero contemporaneamente servire per reali emergenze.
Come funzionano i recuperi delle spese
L’applicazione del provvedimento non prevede un pagamento automatico né generalizzato:
Soccorso prioritario: la prestazione d’aiuto viene sempre garantita immediatamente a chiunque si trovi o tema di trovarsi in una situazione di pericolo.
Valutazione ex post: l’analisi delle responsabilità e della condotta dell’utente avviene esclusivamente a operazioni concluse.
Nessun disincentivo alle chiamate d’emergenza: chi affronta un concreto rischio per sé o per altri è invitato a contattare i soccorsi senza esitazioni.
L’obiettivo della normativa non è scoraggiare le richieste d’aiuto, bensì responsabilizzare i cittadini evitandone un uso improprio o dettato dalla leggerezza.
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